В телеграм-канале «Спецоперация Z», на чистом русском языке Арестович дал определение ситуации с положением ВСУ под Попасной и Бахмутом, используя нелитературное слово, так называемую «пятую точку» у человека.
Газета Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации утверждает, что правительство Швейцарии сняло санкции с международного производителя удобрений — компании "Еврохим" — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.