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ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений

Генпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством.
Lenta.ru
Согласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.
ТАСС
Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.
Телеканал 360°
Добровольным погашением и изъятием денег и ценностей обеспечено возмещение ущерба на сумму 30,5 млрд рублей.
News.ru

Подробнее о событии

Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала года
РБК20:21
Генпрокуратура РФ назвала взяточничество главным коррупционным преступлением с начала года
Телеканал 360°21:37
В России зарегистрированы 12 тысяч преступлений по коррупции
News.ru21:29
Генпрокуратура оценила распространенность взяточничества в России
Профиль21:00
ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений
Lenta.ru23:52
В РФ факты взяточничества составляют более половины всех коррупционных преступлений
Московский Комсомолец20:15
В Генпрокуратуре назвали количество преступлений, связанных в России со взяточничеством
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