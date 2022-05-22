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ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений

Генпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством.
Lenta.ru
По данным ведомства, в период с января по март 2022 года было зафиксировано 12 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 0,3 процента больше, чем в предыдущем году.
Lenta.ru
Согласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.
ТАСС
Материальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

ГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступлений
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