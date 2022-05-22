Lenta.ruГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступленийГенпрокуратура России (ГП РФ) раскрыла долю преступлений коррупционной направленности, связанных со взяточничеством.Lenta.ruПо данным ведомства, в период с января по март 2022 года было зафиксировано 12 тысяч преступлений коррупционной направленности, что на 0,3 процента больше, чем в предыдущем году.Lenta.ruСогласно данным Генпрокуратуры, в первом квартале 2022 года зарегистрировано больше 39,2 тыс. преступлений экономической направленности.ТАССМатериальный ущерб на этапе предварительного расследования оценен в 77,8 миллиарда рублей.Телеканал 360°Читать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ИА Красная ВеснаПрофильLife.ruUfaTime.ruФАНГазета.RuПодробнее о событииГП РФ сообщила, что с января по март зафиксировано 12 тысяч коррупционных преступленийLenta.ru23:52Генпрокуратура РФ назвала взяточничество главным коррупционным преступлением с начала годаТелеканал 360°21:37В РФ факты взяточничества составляют более половины всех коррупционных преступленийМосковский Комсомолец20:15Более половины всех коррупционных преступлений в России связаны со взяткамиИА Красная Весна21:17Генпрокуратура назвала главное коррупционное преступление с начала годаРБК20:21В России зарегистрированы 12 тысяч преступлений по коррупцииNews.ru21:29Генпрокуратура назвала количество преступлений в России, связанных со взяточничествомТАСС20:03Показать ещёОценить258Поделиться