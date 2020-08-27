ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
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В Генпрокуратуре сообщили, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. Кроме того, Генпрокуратура выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
в сообщении ведомства.
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