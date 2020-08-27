ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

В Генпрокуратуре сообщили, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. Кроме того, Генпрокуратура выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.