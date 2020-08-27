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RT на русском
RT на русском

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

В Генпрокуратуре сообщили, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. Кроме того, Генпрокуратура выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.В источнике
С чего всё началось
Генпрокуратура России заявила, что данные, которые свидетельствовали бы о том, что в отношении политика Алексея Навального совершили преступление, отсутствуют, говорится
 в сообщении ведомства.
Дождь09:53
Подробнее о событии
RT на русском

В Генпрокуратуре рассказали о проверке по инциденту с Навальным

RT на русском10:50
РЕН ТВ

Генпрокуратура запросила у Германии данные по ситуации с Навальным

РЕН ТВ07:48
Коммерсантъ

Генпрокуратура предложила коллегам из Германии вместе разобраться в истории с Алексеем Навальным

Коммерсантъ09:08
Взгляд.ру

Генпрокуратура запросила у Германии данные о диагнозе Навального

Взгляд.ру08:05
Интерфакс

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Интерфакс08:05
РИА Новости

Прокуратура не нашла повода для уголовного дела из-за Навального

РИА Новости09:53
ТАСС

В ГП сообщили, что по факту госпитализации Навального не найдено признаков преступления

ТАСС08:19

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49

Глава минздрава Украины рассказал о новых карантинных ограничениях

Киев, 27 августа 2020, 11:12 — REGNUM Правительство Украины продлило адаптивный карантин до 31 октября на всей территории страны и и ужесточило его, заявил на брифинге 27 августа глава украинского минздрава Максим Степанов.
REGNUM04:12

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

Появились изображения новых моторов ЗМЗ для «Русского Прадо»

Недавно стало известно, что модернизированный УАЗ «Патриот», который также известен как «Русский Прадо», станет обладателем двух новых турбированных двигателя с отдачей 150 и 170 л.с. Их патентные изображения, которые фактически стали первым документальным подтверждением этого, недавно были опубликованы в базе ФИПСа.
32CARS.ru13:04
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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
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Персонализация карты «Тройка» поможет управлять транспортными потоками

Чтобы сделать карту «Тройка» персонализированной, пассажиры могут зарегистрироваться в личном кабинете обновлённого мобильного приложения «Метро Москвы», которое можно протестировать уже сейчас.
Радио 112:11
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