Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruГП: США планировали вмешаться в дела России в 2017 году

Антон Завалунов напомнил, что в 2019 году «было принято решение о нежелательной деятельности» трех неправительственных организаций их деятельность была направлена на вмешательство в дела России.
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В Генпрокуратуре заявили, что США еще в 2017 году планировали вмешиваться в дела России

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Lenta.ru07:11

Генпрокуратура узнала о планах США вмешиваться в дела России ещё в 2017 году

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Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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