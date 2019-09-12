Политика
RuNews24.ruГП: США планировали вмешаться в дела России в 2017 году
Антон Завалунов напомнил, что в 2019 году «было принято решение о нежелательной деятельности» трех неправительственных организаций их деятельность была направлена на вмешательство в дела России.
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Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Культура
Мединский поздравил Спивакова с юбилеем
РИА Новости 06:13
Происшествия
Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет
Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.
Вести.Ru 12:53
Политика
Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Космос
Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Хоккей
«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 15:02
Общество
Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами
Московский Комсомолец 13:49
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Авто
В России вдвое снизили пошлины на легковые автомобили
Деловое.ТВ 08:05
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Международный астрономический союз заявил, что крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету.
Капитал страны 08:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Кино
Мультсериал South Park продлили до 2022 года
Российская газета 11:57
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
РИА Новости 13:21
Кино
Для вселенной сериала «Карнивал Роу» вышла книга правил настольной ролевой игры
Портал Nerdist совместно со студиями Monte Cook Games, Legendary Television и Amazon выпустили настольную ролевую игру по вселенной фэнтезийного сериала «Карнивал Роу».
Мир фантастики 10 сентября в 09:28
Авто
«АвтоВАЗ» отложил дату старта выпуска «безвтыкового» мотора
Напомним, в июне прошлого года АвтоВАЗ изменил конструкцию поршней 1,6-литровых мотором.
Тарантас Ньюс вчера в 02:45
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве на юго-востоке Турции
Четыре человека погибли и 13 были ранены при взрыве, прогремевшем на автотрассе на юго-востоке Турции во время проезда автомобиля.
Известия 13:45
Футбол
Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку
Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком.
Чемпионат 09:24
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о первой советской лунной программе
Rambler News Service 07:05
Политика
Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад
Gazeta.SPb 08:52
Футбол
Защитник ЦСКА Васин перенес операцию в Германии
Вести.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48