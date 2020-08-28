Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

Ведомство заявило иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения.В источнике
С чего всё началось
В ходе проверки
 выявлены нарушения законодательства о приватизации и факты злоупотреблений, материалы направлены в Следственный комитет России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
Башинформвчера в 09:48
Подробнее о событии
РБК

Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК

РБКвчера в 11:24
ProUfu.ru

Генпрокуратура нашла нарушения на БСК и направила материалы для возбуждения уголовного дела

ProUfu.ruвчера в 09:36
РИА Новости

Генпрокуратура заявила о незаконном захвате Башкирской содовой компании

РИА Новостивчера в 10:12
Башинформ

Генпрокуратура направила в Следком материалы проверки по отчуждению акций БСК

Башинформвчера в 09:48
ТАСС

Прокуратура нашла нарушения в приватизации Башкирской содовой компании

ТАССвчера в 09:43
Bash.News

Генпрокуратура потребовала возбудить дело на чиновников из-за БСК

Bash.Newsвчера в 10:19
ГТРК Башкортостан

Генпрокуратура продолжает проверку законности отчуждений акций БСК

ГТРК Башкортостанвчера в 01:30

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
22

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
125

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
38