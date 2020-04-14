Экономика

Газета.RuГазета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Интерфакс06:29

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

ГП просит проверить включение букмекеров в перечень финподдержки

РЕН ТВ07:06
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Газета.Ru 04:20
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Общество

В Липецкой области могут ввести sms–пропуска для выхода из дома

Как сообщает GOROD48, выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных.
РБК Черноземье 08:44
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Общество

Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции

Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
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Общество

В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения

Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Шоу-бизнес

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
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Кино

Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме

В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru вчера в 16:56
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Наука

В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе

Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
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Армия и оружие

На Украине презентовали дрон-камикадзе

На Украине завершился очередной этап испытаний дрона-камикадзе «Гром». Видео испытательных полётов появилось в Сети.
Rusvesna.su 10:10
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Армия и оружие

Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью

Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
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Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Общество

В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов

В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Культура

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Общество

Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
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Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
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Общество

В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек

В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Общество

Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ

Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
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Киберспорт

Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
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Происшествия

Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции

Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Общество

Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Гаджеты

Качественные фотографии OnePlus 8 Pro утекли до анонса

Источник опубликовал качественные фотографии флагманского смартфона OnePlus 8 Pro в разных цветах.
iXBT.com вчера в 21:58
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
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Общество

Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья

Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
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