Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.

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