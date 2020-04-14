Экономика
Газета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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Общество
В Липецкой области могут ввести sms–пропуска для выхода из дома
Как сообщает GOROD48, выданные липчанам уникальные идентификационные коды продублируют в специально созданной в УМВД РФ по Липецкой области базе данных.
РБК Черноземье 08:44
Общество
Полиция Челябинска получила право штрафовать за нарушение самоизоляции
Согласно документу, теперь сотрудники полиции могут собирать административные материалы за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности.
Эхо Москвы в Челябинске 08:07
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Шоу-бизнес
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной
Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 10:54
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Кино
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме
В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
Российская газета 08:57
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжелой пневмонии при коронавирусе
Ученые из Китая провели исследование и выявили лекарство, позволяющее снизить риск развития тяжелой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Gazeta.SPb 10:38
Армия и оружие
На Украине презентовали дрон-камикадзе
На Украине завершился очередной этап испытаний дрона-камикадзе «Гром». Видео испытательных полётов появилось в Сети.
Rusvesna.su 10:10
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Экономика
МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии
«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом
Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
RT на русском 10:45
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
Рособрнадзор прокомментировал очередной перенос сроков ЕГЭ
Решение об изменении сроков проведения ЕГЭ могут принять только уже после майских праздников.
Газета Кемерова 09:13
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат 12 апреля в 12:00
Происшествия
Бунт в ангарской колонии срежиссирован извне, считает министр юстиции
Бунт в исправительной колонии в Ангарске был подготовлен извне, а в "раскачивании ситуации" участвуют мнимые правозащитники, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
РИА Новости 11:06
Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
Гаджеты
Качественные фотографии OnePlus 8 Pro утекли до анонса
Источник опубликовал качественные фотографии флагманского смартфона OnePlus 8 Pro в разных цветах.
iXBT.com вчера в 21:58
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46