Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.

ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Здоровье В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара. 7

Происшествия В Севастополе выявили новый случай коронавируса Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 3

Футбол УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".

Общество В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг. 10

Киберспорт Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.

Происшествия Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса". 77

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 31

Футбол Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио» Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.

Общество Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Религия Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома. 53

Общество Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо. 26

Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель. 518

Авто В России массово подорожали автомобили Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ». 94

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 97