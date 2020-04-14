Экономика
Газета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
Как рассказал РБК Микаелян, пациенты с пневмонией и до распространения коронавируса принимались в терапевтическом отделении стационара.
РБК 08:38
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии
Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Общество
В Подмосковье уточнили порядок получения пропусков для передвижения
Власти Московской области уточнили, что оформить пропуск для передвижения на личном и общественном транспорте можно будет в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» или на сайте госуслуг.
RT на русском 09:45
Наука
У вируса COVID-19 обнаружили слабое место
Общественное телевидение России 04:16
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Киберспорт
Valve добавит в Artifact легкую и сложную линии
Valve изменит размещении героев в обновленной версии Artifact. В игре появится появятся легкая и сложная линии.
Cyber.sports.ru 03:02
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Здоровье
Андрей Турчак передал Псковской области 100 тысяч медицинских масок
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал Псковской области около 100 тысяч медицинских масок.
Псковская Лента Новостей 08:37
Технологии
Новые рендеры PlayStation 5 с DualSense и в стиле Xbox Series X
Дизайнер Пол Робинсон (Paul Robinson) пофантазировал на тему того, как в итоге может выглядеть PlayStation 5, взяв за основу дизайн и цвета анонсированного геймпада DualSense.
iXBT.com 12 апреля в 23:48
Происшествия
Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
Происшествия
Саратовским школьникам включили порно во время дистанционного урока
Ранее ИА "Версия-Саратов" со ссылкой на родительницу одного из учащихся девятого класса средней школы № 95 сообщило, что на прошлой неделе во время уроков русского языка, литературы и математики через сервис видео-конференц-связи Zoom кто-то запускал трансляцию с порно и срывал уроки, и в понедельник ситуация повторилась вновь, когда "во время урока кто-то опять включил сцены жесткого секса".
РИА Новости вчера в 15:07
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Общество
Салоны красоты и обувные мастерские откроются в Саратовской области
Новости Саратова 10:07
Футбол
Гендиректор «Зенита» высказался о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе римского "Лацио" к нападающему Артему Дзюбе.
Газета.Ru 10:24
Общество
Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников
Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
Российская газета 09:25
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Религия
Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома
По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
РБК 05:41
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Авто
В России массово подорожали автомобили
Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ».
Автоновости дня 00:29
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Футбол
Погба — о критике от Сунесса: я даже не знал, кто он такой
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, как относится к критике в свой адрес от бывшего игрока и тренера «Ливерпуля» Грэма Сунесса.
Чемпионат 08:24
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Авто
КамАЗ запланировал выпуск пяти новых двигателей
Как сообщали в пресс-службе предприятия, будущие моторы получат ряд новых модификаций, в том числе газовую и газодизельную, а также исполнение с повышенной энергоэффективностью.
SpeedMe 02:08