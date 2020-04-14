Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.

ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Общество Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс. 4

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Общество Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.

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