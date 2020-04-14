Экономика

Газета.RuГазета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Интерфакс06:29

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

ГП просит проверить включение букмекеров в перечень финподдержки

РЕН ТВ07:06
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Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
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В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом

В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
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Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
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Общество

Открыта вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Мосгорсуда, сообщает Интерфакс.
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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Происшествия

Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция

Администрация Усть-Кутского района направила обращение в ГУ МВД России по Иркутской области о проверке факта разглашения персональных данных и травле семьи с больным ребенком.
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Политика

Сенатор назвал неадекватными заявления Турчинова о возвращении Крыма

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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 09:22
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Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
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СКА хочет обменять нападающего Якупова

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В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

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Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва

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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

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Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Здоровье

Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.
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Общество

Израиль возглавил рейтинг безопасности стран при пандемии

Государство Израиль возглавило рейтинг безопасности стран в условиях пандемии коронавируса.
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В Минздраве назвали замену гречке

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что гречку в рационе может заменить любая крупа.
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Китайские медэксперты оценили действия России в борьбе с коронавирусом

Медицинские эксперты из Китая, которые прибыли в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, оценили меры против коронавируса, принятые российскими властями.
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В Ульяновске умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом

Ульяновск, 14 апреля 2020, 17:06 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 14 апреля, в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой ранее диагностировали заражение коронавирусом.
REGNUM 10:06
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В США начинают расследование причин возникновения коронавируса

Комитет США по внутренней безопасности начинает расследование причин возникновения пандемии коронавируса, заявил председатель комитета Рон Джонсон, передает Politico.
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Житель Брянска устроил смертельную стрельбу в Калужской области

В Калужской области на скамье подсудимых окажется 50-летний житель Брянска. Он обвиняется в покушение на убийство двух знакомых.
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Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию

Столтенберг отметил, что альянс уже усилил своё военное присутствие в черноморском регионе, а также тесно работает Украиной и Грузией.
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У вируса COVID-19 обнаружили слабое место

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