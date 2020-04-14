Экономика

Газета.RuГазета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Ведомости06:45

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Выявлено включение букмекерских контор в перечень финансовой поддержки

РЕН ТВ07:06
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом в российской армии

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Вооруженных силах России полностью контролируется, сообщает Минобороны во вторник.
РИА Новости 08:12
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Общество

Объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
Ведомости 09:26
3
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
1,2K
Общество

Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками

Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
3,7K
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
2,3K
Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
1,4K
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Происшествия

В Иркутской области ребенка с коронавирусом охраняет полиция

В городе Усть-Кут семью с больным коронавирусом ребенком взяли под охрану полицейские.
Регион online 07:06
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Общество

В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку

Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.
RT на русском 08:40
Общество

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня 03:20
12
Происшествия

Под Волгоградом подтвердили коронавирус у умершей пациентки

Волгоград, 14 апреля 2020, 12:20 — REGNUM Коронавирус подтверждён у скончавшейся от молниеносной пневмонии жительницы посёлка Линёво Жирновского района Волгоградской области.
REGNUM 05:20
22
Авто

Новый Nissan X-Trail появится этой осенью

Автоновости дня 07:09
Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
8
Авто

В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
Car.ru 05:57
2
Общество

На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей

Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
31
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
268
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
870
Общество

Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский

Инвестиционный банкир, член совета директоров компании En+ Игорь Ложевский умер 12 апреля от непродолжительной болезни, сообщила компания.
Интерфакс 03:00
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Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
22
Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
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Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
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Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава заявил об угрозе передачи COVID-19 на 4 м

«Специалисты CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — РБК) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что может передаваться на четыре метра, человек инфицированный может передать вирус на расстояние четырех метров», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.
РБК 09:36
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,7K
Политика

Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
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Шоу-бизнес

Актриса Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл начала встречаться с молодым музыкантом Гуди Грейсом. Известно, что ее избраннику 22 года.
Актуальные Новости 03:09
Общество

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
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