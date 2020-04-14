Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.

ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Общество В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко. 1,2K

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

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Общество В Минздраве рассказали, какие крупы могут заменить гречку Главный гастроэнтеролог Минздрава России Владимир Ивашкин рассказал, на какие крупы можно заменить гречку в ежедневном рационе.

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 500

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Происшествия В центре Москвы загорелось общежитие Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. 8

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе. 31

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 1,8K

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 268

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 25

Здоровье Главный эпидемиолог Минздрава заявил об угрозе передачи COVID-19 на 4 м «Специалисты CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США — РБК) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, что может передаваться на четыре метра, человек инфицированный может передать вирус на расстояние четырех метров», — пояснил главный внештатный эпидемиолог Минздрава.

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Шоу-бизнес Актриса Кейт Бекинсейл завела роман с молодым музыкантом Голливудская актриса Кейт Бекинсейл начала встречаться с молодым музыкантом Гуди Грейсом. Известно, что ее избраннику 22 года.