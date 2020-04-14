Экономика
Газета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
Общество
Доктор Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий доктор Мясников считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля.
ToDay News Ufa вчера в 12:06
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Транспорт
Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов
Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:23
Футбол
Андрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной России
Во вторник, 14 апреля, «Команда 1» опубликовала интервью с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
ГЛАС.RU 04:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
Армия и оружие
National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12
Территория новостей вчера в 12:43
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
РИА Новости 06:05
Общество
Правительству разрешат менять условия сдачи формы СЗВ-ТД
В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается наделение Правительства РФ полномочиями устанавливать в 2020 году сроки и порядок предоставления работодателями в ПФР сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц.
Современный Предприниматель 06:30
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia 08:53
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
Игры
Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года
RuNews24.ru 01:39
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Здоровье
В Саратовской области за сутки пневмонию заподозрили у 62 человек
В Саратовской области под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются 1282 человека.
Регион 64 05:41
Общество
Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую
Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала признак коронавируса, обнаружив который человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь.
ФАН 05:33
Общество
ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
Авто
Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет
Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
Политика
США начали расследование из-за эпидемии коронавируса
Председатель комитета сенатор Рон Джонсон заявил, что США намерены установить виновных в распространении вируса, в частности, определить долю ответственности Китая.
Росбалт 03:23
Экономика
Госдума одобрила законопроекты о поддержке граждан и бизнеса
Госдума одобрила в первом чтении очередной пакет законопроектов в поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:10
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
ТАСС 06:14
Технологии
Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom
Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Происшествия
В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом
Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
РИА Новости 08:04
Гаджеты
Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки MIUI 12
Было указано, что в MIUI 12 будет применен единый стиль загрузки в разных приложениях, в которой добавят новую иконку «загрузки» и изменят анимацию.
Astera 11 апреля в 10:15