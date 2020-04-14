Экономика

Газета.RuГазета.RuГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки

Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
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ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

Генпрокуратура требует проверить, как букмекеры попали в список системообразующих компаний

Коммерсантъ07:22

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры среди системообразующих компаний

РБК06:18

Генпрокуратура проверит включение букмекерских контор в список системообразующих

Известия06:39

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Генпрокуратуру заинтересовали букмекеры в списке системообразующих компаний

Ведомости06:45

Выявлено включение букмекерских контор в перечень финансовой поддержки

РЕН ТВ07:06
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
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Происшествия

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
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Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18
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Общество

Доктор Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий доктор Мясников считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец апреля.
ToDay News Ufa вчера в 12:06
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Транспорт

Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов

Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:23
Футбол

Андрей Шевченко рассказал про гол в ворота сборной России

Во вторник, 14 апреля, «Команда 1» опубликовала интервью с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
ГЛАС.RU 04:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна

Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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Армия и оружие

National Interest рассказал о судьбе доставшихся Украине Бе-12

Территория новостей вчера в 12:43
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

РИА Новости 06:05
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Общество

Правительству разрешат менять условия сдачи формы СЗВ-ТД

В Госдуму внесен законопроект, по которому предлагается наделение Правительства РФ полномочиями устанавливать в 2020 году сроки и порядок предоставления работодателями в ПФР сведений о трудовой деятельности застрахованных лиц.
Современный Предприниматель 06:30
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia 08:53
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru вчера в 03:30
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Игры

Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года

RuNews24.ru 01:39
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
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Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь толстого Тора

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Здоровье

В Саратовской области за сутки пневмонию заподозрили у 62 человек

В Саратовской области под медицинским наблюдением по коронавирусу остаются 1282 человека.
Регион 64 05:41
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Общество

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом.
РБК 00:23
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала признак коронавируса, обнаружив который человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь.
ФАН 05:33
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Общество

ВОЗ заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в мире не пройден

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире пока не пройден, хотя в некоторых странах Европы наблюдается замедление темпов заражения, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 07:03
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Театры

Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда

News.ru 07:12
Авто

Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за 5 лет

Заметим, что в качестве новых моделей выступят перелицованные Geely и родственные этой марке авто.
SpeedMe вчера в 09:41
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Политика

США начали расследование из-за эпидемии коронавируса

Председатель комитета сенатор Рон Джонсон заявил, что США намерены установить виновных в распространении вируса, в частности, определить долю ответственности Китая.
Росбалт 03:23
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Экономика

Госдума одобрила законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

Госдума одобрила в первом чтении очередной пакет законопроектов в поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:10
Космос

Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
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Происшествия

В Адыгее умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Адыгее, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
ТАСС 06:14
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Технологии

Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom

Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Происшествия

В Крыму полицейские открыли огонь по рецидивисту с ножом

Полицейские применили огнестрельное оружие при задержании рецидивиста, пытавшегося напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
РИА Новости 08:04
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Гаджеты

Xiaomi рассказала об особенностях новой фирменной оболочки MIUI 12

Было указано, что в MIUI 12 будет применен единый стиль загрузки в разных приложениях, в которой добавят новую иконку «загрузки» и изменят анимацию.
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Как работают Яндекс.Новости?
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