Коронавирус
РИА НовостиГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
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«Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.Телеканал 360°08:03
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