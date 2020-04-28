с чего всё началось

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 460

Здоровье Названа причина поражения легких при коронавирусе Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. 22

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 184

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 168

Экономика Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский. 21

Авто Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG. 17

Кино Названы самые убыточные фильмы 2019 года На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года.

Политика Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика. 116

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 784

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 861

Хоккей Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

Общество Попова заявила о снижении прироста COVID-19 в России в 3,5 раза "За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день", - заявила Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".