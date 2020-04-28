Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
«Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила
 пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.
Телеканал 360°08:03

Подробнее о событии

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

РИА Новости07:58

Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры из-за вспышки коронавируса в больнице Екатеринбурга

КП - Екатеринбург09:21

ГП направила предостережение главе Екатеринбурга из-за вспышки коронавируса в больницах

ТАСС08:45

Российский мэр получил предупреждение из-за вспышки коронавируса в больнице

Lenta.ru08:37

Генпрокуратура вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за COVID-19

РБК09:56

Генпрокуратура по УрФО нашла вину Александра Высокинского во вспышке коронавируса

66.ru06:54

Мэр Екатеринбурга получил предупреждение от Генпрокуратуры. Повод — массовое заражение врачей ГКБ №1

URA.Ru06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
73
Общество

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
460
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
603
Здоровье

Названа причина поражения легких при коронавирусе

Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
22
Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
2
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
79
Общество

У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
77
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
184
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
168
Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
21
Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
17
Космос

Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида

РИА Новости 07:38
104
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
937
Шоу-бизнес

«Ничего не предвещало»: Раиса Рязанова рассказала о внезапной смерти сына

Рязанова вспоминает, что они с сыном "говорили глазами", были связаны "пуповиной", и это было больше, чем любовь.
Вести.Ru 07:24
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
486
Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

На американском профильном портале Deadline опубликован список самых убыточных кинокартин минувшего года.
Российская газета 10:59
Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,7K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Здоровье

Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
2
Политика

Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
116
Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
784
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 26 апреля в 15:06
861
Хоккей

Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
Общество

Попова заявила о снижении прироста COVID-19 в России в 3,5 раза

"За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день", - заявила Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 11:05
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,3K
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
313
Происшествия

ФМБА объяснила гибель выпавшей из окна сотрудницы несчастным случаем

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Звездном городке Наталья Лебедева погибла в результате несчастного случая.
РБК вчера в 11:48
19
Космос

Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»

МИР 24 25 апреля в 05:46
24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Геннадьевич Высокинский
Российский политик
Российский политический и муниципальный деятель. Глава Екатеринбурга с 25 сентября 2018 года, заместитель губернатора Свердловской области с 5 февраля 2016 по 25 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное