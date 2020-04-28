с чего всё началось

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.

Общество «Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. 133

Общество Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет. 137

Здоровье Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. 1,1K

Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 228

Политика Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 8

Политика Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции. 21

Политика Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.

Политика Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.

Политика Путин подвел итоги нерабочих дней в России Президент России Владимир Путин подвел итоги нерабочих дней, объявленных в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. 5

Общество Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 15

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 63

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,3K

Хоккей Глава «Авангарда» выступил против повышения потолка зарплат в КХЛ Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов высказал свою позицию о потолке зарплат в КХЛ, который установили на следующий сезон, но сейчас могут вновь поднять. 1