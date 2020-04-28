Коронавирус
РИА НовостиГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
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«Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по УрФО.Телеканал 360°08:03
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«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
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Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году.
ИА Порт Амур вчера в 11:10
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Путин пообещал авиационный парад в День Победы
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Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу
Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу.
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Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции
Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
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Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
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Газета.Ru вчера в 01:17
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Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Происшествия
В Таганроге на авиазавод поставили бракованный титан на 14 млн
Регион online 11:45
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Политика
Путин выразил соболезнования близким погибших от коронавируса
Президент России Владимир путин выразил соболезнования семьям, друзьям, знакомым умерших от коронавируса.
ТВ Центр 12:22
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Общество
Собянин заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом
Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по России за последнюю неделю сильно снизилась.
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Происшествия
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в Сирии
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.
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Путин подвел итоги нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин подвел итоги нерабочих дней, объявленных в стране до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:44
Общество
Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза
Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
Вечерняя Москва 11:00
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Хоккей
«Трактор» объявил об уходе Юрзинова с поста главного тренера
Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера «Трактора».
Sports.ru 11:04
Общество
В Калининграде дадут салют в День Победы
Новый Калининград.Ru 09:15
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Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Хоккей
Глава «Авангарда» выступил против повышения потолка зарплат в КХЛ
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов высказал свою позицию о потолке зарплат в КХЛ, который установили на следующий сезон, но сейчас могут вновь поднять.
РИА ОмскИнформ вчера в 03:53
Финансы
Правительство разрешило инвестировать средства ФНБ в юани
"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют - за счет китайского юаня", - говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС 11:22
Технологии
Гендиректор Huawei Рен Чжэнфей: «HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS»
Гендиректор компании Рен Чжэнфей недавно заявил, что "HarmonyOS нужно не более 300 лет, чтобы догнать Android и iOS".
Дни24 02:30