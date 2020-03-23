Общество
ИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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Единоборства
Отец Хабиба допустил проведение боя с Фергюсоном в России
Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не исключил проведение боя с американцем Тони Фергюсоном на территории РФ, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Общество
В Великобритании объявили всеобщий карантин
Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев пожаловался, что стал «временно безработным»
Российский певец Сергей Лазарев сообщил о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции стал «временно безработным».
Космос
NASA останавливает сборку ракет для полета на Луну из-за коронавируса
Руководство компании приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion.
Общество
На Украине хотят закрыть рынки и театры из-за коронавируса
Официальный Киев разрабатывает перечень учреждений, которые будут закрыты на время коронавируса.
Шоу-бизнес
Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой
Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом
Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Экономика
Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
Общество
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро
Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Авто
УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка
Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Авто
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Общество
Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве
Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель
После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Футбол
РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке
Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» — «Интер» (3:0) на предмет неспортивного характера.
Общество
Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет
"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
На Украине перенесли сроки весеннего призыва
На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.
Политика
Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.