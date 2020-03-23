Общество

ИзвестияИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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«Выглядит просто потрясающе». Опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, фанаты в восторге

Sport24.ru12:28

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ10:13

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

News.ru11:59

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 показал технику и аномалию

REGNUM11:49

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия11:35

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Lenta.ru10:24

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат12:21
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Отец Хабиба допустил проведение боя с Фергюсоном в России

Отец российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не исключил проведение боя с американцем Тони Фергюсоном на территории РФ, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
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В Великобритании объявили всеобщий карантин

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 16:54
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Сергей Лазарев пожаловался, что стал «временно безработным»

Российский певец Сергей Лазарев сообщил о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции стал «временно безработным».
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Космос

NASA останавливает сборку ракет для полета на Луну из-за коронавируса

Руководство компании приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion.
Pravda.Ru 20 марта в 13:28
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На Украине хотят закрыть рынки и театры из-за коронавируса

Официальный Киев разрабатывает перечень учреждений, которые будут закрыты на время коронавируса.
Аргументы недели 11:04
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 10:11
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Mockva.ru 11:20
Экономика

Обрушив цены на нефть, Саудовская Аравия ударила по Трампу – Делягин

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в обвале мировых цен на нефть виноваты арабские нефтедобывающие страны и прежде всего — Саудовская Аравия.
REGNUM 10:17
Общество

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Общество

В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
РИА Новости 08:41
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости 16:09
Авто

УАЗ рассказал о «Буханке» с двигателем от самолета

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Ранее СМИ сообщали, что в одной из клиник в ОАЭ Петросяну и Брухуновой ребенка якобы родила суррогатная мать.
Газета.Ru 15:54
Политика

Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
РИА Новости 08:31
Авто

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета 15:27
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
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Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

После открытия торгов на лондонской бирже ICE, цена на нефть марки Brent упала до значения $24,83 за баррель.
REGNUM вчера в 19:30
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня вчера в 03:00
Футбол

РФС подозревает ФК «Урожай» в договорняке

Российский футбольный союз (РФС) проведет проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» — «Интер» (3:0) на предмет неспортивного характера.
LiveSport.ru 17:01
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Турции растет

"Число заболевших каронавирусом возросло до 670 человек", - в частности сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Rusturkey.com 21 марта в 04:07
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

На Украине перенесли сроки весеннего призыва

На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.
Известия 13:28
Политика

Песков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:30
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