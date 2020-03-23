Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

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Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Происшествия В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.

Экономика Перевозчики попросили правительство временно отменить «Платон» Представители Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой временно отменить необходимость уплаты транспортного налога и делать взносы в систему «Платон».

Экономика Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.

Общество Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.

Общество СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Музыка «Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.