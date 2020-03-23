Общество

ИзвестияИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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«Выглядит просто потрясающе». Опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, фанаты в восторге

Sport24.ru12:28

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ10:13

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

News.ru11:59

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 показал технику и аномалию

REGNUM11:49

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия11:35

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Lenta.ru10:24

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат12:21
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Экономика

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Интерфакс 13:22
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В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
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Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
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Сегодня День Рождения отмечает экс-тренер тульского «Арсенала»

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Tomb Raider установила новый рекорд онлайна в Steam

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Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
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Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности

REGNUM 12:54
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Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 02:53
Происшествия

В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП

Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 08:05
Политика

Четырнадцатый российский военный самолет отправился в Италию

Газета.Ru 13:06
Экономика

Перевозчики попросили правительство временно отменить «Платон»

Представители Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой временно отменить необходимость уплаты транспортного налога и делать взносы в систему «Платон».
ГлобалМСК.ру 10:42
Экономика

Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
REGNUM 08:25
Происшествия

Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач

Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Lenta.ru 11:55
Общество

В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом

В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Югополис вчера в 09:49
Политика

В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС

В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Взгляд.ру 08:18
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей

Китайская компания Huawei намерена начать продажи на российском рынке самого дорогого смартфона Huawei Mate Xs.
Rusargument 08:37
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20

Эксперты считают, что Galaxy Note 20 будет по многим параметрам напоминать серию Galaxy S20.
Дни24 05:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Общество

Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система

Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости 14:09
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
REGNUM 01:43
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия 14:13
Общество

СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета 11:50
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Общество

Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи

Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Live24 05:52
Общество

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Известия 13:58
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Волга-Каспий 09:59
Политика

Зеленский перенес весенний призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.
Вести.Ru 15:01
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