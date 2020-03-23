Общество
ИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
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Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
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Tomb Raider установила новый рекорд онлайна в Steam
Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Происшествия
В Волгограде мужчина зарезал полицейского у здания ОБЭП
Вооруженный ножом преступник зарезал стража порядка у отдела полиции в Волгограде, от полученных ранений он скончался на месте, сообщает ТАСС.
Экономика
Перевозчики попросили правительство временно отменить «Платон»
Представители Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой временно отменить необходимость уплаты транспортного налога и делать взносы в систему «Платон».
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Вариант развития экономики РФ при стоимости нефти в 35 долларов и курсе доллара в 72 рубля не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Происшествия
Уволена приехавшая с коронавирусом в Россию врач
Главного врача-инфекциониста Ставропольского края уволили за нарушение карантина по коронавирусу после поездки в Испанию.
Общество
В России за сутки выявили рекордное число новых больных коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в шести регионах, сообщил оперативный штаб.
Политика
В Германии указали, что Россия и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС
В борьбе с коронавирусом Италия получила помощь от России и Китая раньше, чем от европейских соседей.
Гаджеты
Складной смартфон Huawei Mate Xs оценили в 200 тысяч рублей
Китайская компания Huawei намерена начать продажи на российском рынке самого дорогого смартфона Huawei Mate Xs.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 будет во многом похож на серию Galaxy S20
Эксперты считают, что Galaxy Note 20 будет по многим параметрам напоминать серию Galaxy S20.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Контакты с носителями коронавируса отследит специальная система
Создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с носителями коронавируса, Минкомсвязи поручил председатель правительства Михаил Мишустин.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
СК начал проверку из-за распространения фейков о коронавирусе
Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с распространением недостоверных сведений о числе заразившихся в стране коронавирусом COVID-19.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
Новый симптом коронавируса обнаружили британские отоларингологи
Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Общество
Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса
21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в режиме онлайн
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» на официальной странице в Facebook опубликовали информацию о том, что собираются провести трансляцию выступлений участников в режиме онлайн.
Политика
Зеленский перенес весенний призыв в армию
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение перенести весенний призыв на срочную службу в армии.