Общество

ИзвестияИзвестияGSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры. Компания поздравила геймеров с годовщиной выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».
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«Выглядит просто потрясающе». Опубликован первый скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, фанаты в восторге

Sport24.ru12:28

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Чемпионат12:21

Опубликован первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Lenta.ru10:24

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 показал технику и аномалию

REGNUM11:49

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Известия11:35

Появился первый официальный скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

News.ru11:59

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ10:13
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