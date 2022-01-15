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GSK отклонила предложение Unilever на £50 млрд о покупке совместного с Pfizer предприятия

Британская компания подтвердила, что получила от Unilever три предложения о приобретении GSK Consumer Healthcare.
РБК
Сумма сделки может составить до 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд), написала The Sunday Times, не уточнив источник информации.
Forbes
По информации газеты, советы директоров GSK и Pfizer не слогласились с предложением Unilever, посчитав предложенную цену слишком низкой.
Forbes
Сумма сделки составила €4,5 млрд ($5,1 млрд).
Секрет фирмы

Подробнее о событии

GSK отклонила предложение Unilever на £50 млрд о покупке совместного с Pfizer предприятия
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