РБКGSK отклонила предложение Unilever на £50 млрд о покупке совместного с Pfizer предприятияБританская компания подтвердила, что получила от Unilever три предложения о приобретении GSK Consumer Healthcare.РБКСумма сделки может составить до 50 млрд фунтов стерлингов ($68,4 млрд), написала The Sunday Times, не уточнив источник информации.ForbesПо информации газеты, советы директоров GSK и Pfizer не слогласились с предложением Unilever, посчитав предложенную цену слишком низкой.ForbesСумма сделки составила €4,5 млрд ($5,1 млрд).Секрет фирмыЧитать далееСвернутьРБКРБКРБК ИнвестицииПодробнее о событииGSK отклонила предложение Unilever на £50 млрд о покупке совместного с Pfizer предприятияРБК13:37Владельца «Терафлю» захотели купить за $68 млрд. Продавцы попросили большеСекрет фирмы11:38GSK отклонила предложение Unilever о покупке подразделения за £50 млрдРБК Инвестиции11:27Unilever задумалась о покупке владельца брендов «Терафлю» и «Вольтарен»Компания10:15Unilever предложила купить владельца брендов «Терафлю» и «Вольтарен» за $68 млрдForbes09:43Показать ещёОценить1Поделиться