Здоровье

ИзвестияИзвестияМинздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

Известиявчера в 10:28

Минздрав России подтвердил договоренности о поставке лекарства для больных муковисцидозом

Эхо Москвывчера в 13:30

Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика «Фортум»

Москва 24вчера в 11:39

Минздрав подтвердил договоренности о гуманитарной поставке антибиотика «Фортум» в Россию

ТАССвчера в 11:07

Британская компания предложила бесплатно передать антибиотики российским пациентам с муковисцидозом

Новая газетавчера в 10:29

Минздрав: Дети, больные муковисцидозом, получат необходимые лекарства

Российская газетавчера в 14:54

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

РБКвчера в 09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.
ТАСС вчера в 22:28
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что во время «нормандского саммита» в Париже у членов российской делегации «сдали нервы».
Известия 10 декабря в 14:52
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Технологии

В Microsoft возьмут пользователей старой Windows 7 измором

В 2019 году пользователи популярной операционной системы получали уведомление, о том, что в январе 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Теперь некоторые пользователи пишут, что уведомление теперь выводится в виде полноценного всплывающего окна.
Astera вчера в 02:33
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Наука

У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Политика

Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
РБК вчера в 15:11
Политика

Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил о желании увеличить товарооборот между странами в несколько раз.
Lenta.ru вчера в 23:45
Наука

Ученые доказали опасность дневного сна

Ранее врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк останется парализованной навсегда

Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:39
Интернет

Антивирус Avast продал данные 400 млн пользователей

Популярный бесплатный антивирус Avast собирал данные своих пользователей и выставлял их на продажу.
BFM.ru вчера в 10:13
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10 декабря в 10:25
Авто

КамАЗ готовится показать конкурента «Газели»

Автомобиль сможет дозагрузить сборочную площадку автопредприятия, которая сейчас работает в половину мощности — вместо 70 тысяч машин в год КамАЗ выпускает 40 тысяч из-за низкого спроса.
News.ru 10 декабря в 18:24
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

На Сахалине из-за циклона остановили движение по трем участкам дорог

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета вчера в 06:30
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru вчера в 11:17
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Армия и оружие

Турция пригрозила США закрытием баз НАТО

KM.ru вчера в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное