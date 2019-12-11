Здоровье
ИзвестияМинздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства
«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
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Минздрав России подтвердил договоренности о поставке лекарства для больных муковисцидозом
Эхо Москвывчера в 13:30
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Новая газетавчера в 10:29
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