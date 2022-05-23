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GS Group: поставки кнопочных телефонов в России выросли на 43%

Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола, передает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
Ведомости
По словам представителя «Связного», в первом квартале в общих продажах на кнопочные телефоны приходилось 17%, а на смартфоны — 83%, тогда как год назад соотношение было 19 к 81%.
РБК
Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала крупная поставка на тот момент нового бренда Inoi (российский бренд, помимо кнопочных телефонов выпускает бюджетные смартфоны, планшеты, а также беспроводные наушники).
РБК
«Однако в текущей ситуации стало сложнее прогнозировать поведение покупателей в вопросах выбора электронных устройств», — оговорился он.
РБК

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