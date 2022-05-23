Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола, передает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала крупная поставка на тот момент нового бренда Inoi (российский бренд, помимо кнопочных телефонов выпускает бюджетные смартфоны, планшеты, а также беспроводные наушники).
Сообщается, что из Лимана часть украинских подразделений спасается бегством. russ-news.org Вскоре после взятия Красного Лимана ВС России начнут операцию по освобождению Краматорска, пишет издание "Русская Весна".