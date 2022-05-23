Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола, передает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала крупная поставка на тот момент нового бренда Inoi (российский бренд, помимо кнопочных телефонов выпускает бюджетные смартфоны, планшеты, а также беспроводные наушники).
Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, по итогу их рассмотрения будет вынесена соответствующая оценка, сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко, пишет ТАСС.