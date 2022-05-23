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GS Group: поставки кнопочных телефонов в России выросли на 43%

Объем поставок в Россию кнопочных мобильных телефонов вырос на 43% в I квартале 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого гола, передает ТАСС со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group.
Ведомости
Однако из-за роста цен на устройства рынок в денежном выражении вырос на 10 процентов, до 197 миллиардов рублей.
Lenta.ru
Тогда резкий всплеск импорта кнопочных телефонов спровоцировала крупная поставка на тот момент нового бренда Inoi (российский бренд, помимо кнопочных телефонов выпускает бюджетные смартфоны, планшеты, а также беспроводные наушники).
РБК
По словам представителя «Связного», в первом квартале в общих продажах на кнопочные телефоны приходилось 17%, а на смартфоны — 83%, тогда как год назад соотношение было 19% к 81%.
РБК

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Поставки кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года увеличились на 43%
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