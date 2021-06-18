Холдинг GS Group запустил в городе Гусеве Калининградской области крупносерийное производство светодиодов. Мощность завода составляет 145 млн светодиодов в год с возможностью расширения производства до 400 млн штук ежегодно к 2022-му. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб.

Прибыль RU Прибыль RU Невские Новости НИА-Калининград ФАН