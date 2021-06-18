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GS Group запустил крупносерийное производство светодиодов под Калининградом

Холдинг GS Group запустил в городе Гусеве Калининградской области крупносерийное производство светодиодов. Мощность завода составляет 145 млн светодиодов в год с возможностью расширения производства до 400 млн штук ежегодно к 2022-му. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб.В источнике

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GS Group запустил производство светодиодов в Калининградской области

Компания18 июня в 16:47

Под Калининградом открывается производство по корпусированию светодиодов

НИА-Калининград17 июня в 01:18

Крупнейшее в России производство светодиодов заработало в Калининградской области

ФАН18 июня в 13:43

В Гусеве открыли завод по производству светодиодов

Каскад18 июня в 12:28

Запущено крупнейшее в РФ производство светодиодов

ИКС18 июня в 11:54

GS Group запустил крупносерийное производство светодиодов под Калининградом

Коммерсантъ18 июня в 07:21

Крупнейшую в России линию по производству светодиодов открыли в Гусеве

Невские Новости18 июня в 16:23
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