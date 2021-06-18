GS Group запустил крупносерийное производство светодиодов под Калининградом
Холдинг GS Group запустил в городе Гусеве Калининградской области крупносерийное производство светодиодов. Мощность завода составляет 145 млн светодиодов в год с возможностью расширения производства до 400 млн штук ежегодно к 2022-му. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб.В источнике
Под Калининградом открывается производство по корпусированию светодиодов
НИА-Калининград17 июня в 01:18
GS Group запустил крупносерийное производство светодиодов под Калининградом
Коммерсантъ18 июня в 07:21
Крупнейшую в России линию по производству светодиодов открыли в Гусеве
Невские Новости18 июня в 16:23