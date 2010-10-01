Игры

ЧемпионатЧемпионатGTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Об этом стало известно в ходе презентации новой консоли, которая проходит в эти минуты.
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Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.рувчера в 18:09

GTA 5 выйдет на Playstation 5 в 2021 году

Cyber.sports.ruвчера в 16:05

Rockstar выпустит Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и даст игрокам PlayStation уйму бонусов

3DNewsвчера в 16:44

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионатвчера в 16:40

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUMвчера в 16:09

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ruвчера в 16:07

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

The GEEKвчера в 17:11
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Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Гаджеты

Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
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Наука

Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:33
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Футбол

РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге

Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Общество

Стало известно о заражении коронавирусом россиян с антителами

В России появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 21:12
Футбол

Стала известна дата окончательного решения ЦСКА по трансферу Вагнера

В ЦСКА пока не принято окончательного решения по поводу приобретения бразильского нападающего Вагнера Лав, армейцы могут договориться с 36-летним форвардом не раньше середины июля, сообщает "Спорт-экспресс".
ProstoProSport 03:38
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Общество

К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
104
Общество

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
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Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
1
Происшествия

Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

BFM.ru вчера в 14:48
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Армия и оружие

Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США

ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
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Армия и оружие

Названы сроки передачи фрегата «Адмирал флота Касатонов» ВМФ России

Политическая Экспертиза 02:24
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Здоровье

Еще 27 жителей Костромской области заболели коронавирусом

По состоянию на 9 июня, с начала в Костромской области новую инфекцию выявили у 953 человек, 486 из них вылечены, 12 летальных исходов.
Северная правда (г. Кострома) 09 июня в 04:34
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Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
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Кино

Вигго Мортенсен сыграет в трагикомедии про Вьетнам

В центре сюжета герой по имени Донахью, который в 1967 году совершает путешествие из Нью-Йорка в охваченный войной Вьетнам, чтобы выпить пива со своими друзьями, находящимися в действующей армии.
Kinonews.ru 03:20
Футбол

Болельщик в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть матч вживую

LiveResult.Ru вчера в 11:00
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня

За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета вчера в 12:54
54
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

REGNUM вчера в 04:11
796
Происшествия

Мария Миронова рассказала, как наказали бы Михаила Ефремова в США

Bimru.ru 02:26
Армия и оружие

На видео сняли уничтожение турецкого БПЛА из кабины ЗРПК «Панцирь-С»

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения БПЛА Турции.
ГЛАС.RU 09 июня в 07:42
467
Кино

Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Культуромания вчера в 10:16
12
Общество

Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье

Газета.Ru вчера в 14:50
13
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
6
Общество

В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов

В Москве ещё 2255 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:34
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Grand Theft Auto V
Компьютерная игра (action-adventure)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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PlayStation
Серия стационарных и портативных консолей от Sony. Первая приставка вышла на рынок 3 декабря 1994 года, последняя - 15 ноября 2013.
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