Игры
ЧемпионатGTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году
Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Об этом стало известно в ходе презентации новой консоли, которая проходит в эти минуты.
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Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Гаджеты
Названы 7 улучшений Xiaomi Mi Band 5
Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:13
Наука
Назван эффективный способ окончательно победить пандемию коронавируса
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Футбол
РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге
Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU 09 июня в 09:09
Общество
Стало известно о заражении коронавирусом россиян с антителами
В России появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 21:12
Футбол
Стала известна дата окончательного решения ЦСКА по трансферу Вагнера
В ЦСКА пока не принято окончательного решения по поводу приобретения бразильского нападающего Вагнера Лав, армейцы могут договориться с 36-летним форвардом не раньше середины июля, сообщает "Спорт-экспресс".
ProstoProSport 03:38
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
РИА Новости 01:45
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия
Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках
BFM.ru вчера в 14:48
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна 09 июня в 13:21
Армия и оружие
Названы сроки передачи фрегата «Адмирал флота Касатонов» ВМФ России
Политическая Экспертиза 02:24
Здоровье
Еще 27 жителей Костромской области заболели коронавирусом
По состоянию на 9 июня, с начала в Костромской области новую инфекцию выявили у 953 человек, 486 из них вылечены, 12 летальных исходов.
Северная правда (г. Кострома) 09 июня в 04:34
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
Кино
Вигго Мортенсен сыграет в трагикомедии про Вьетнам
В центре сюжета герой по имени Донахью, который в 1967 году совершает путешествие из Нью-Йорка в охваченный войной Вьетнам, чтобы выпить пива со своими друзьями, находящимися в действующей армии.
Kinonews.ru 03:20
Футбол
Болельщик в Польше арендовал кран, чтобы посмотреть матч вживую
LiveResult.Ru вчера в 11:00
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета вчера в 12:54
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
REGNUM вчера в 04:11
Армия и оружие
На видео сняли уничтожение турецкого БПЛА из кабины ЗРПК «Панцирь-С»
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент уничтожения БПЛА Турции.
ГЛАС.RU 09 июня в 07:42
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания вчера в 10:16
Общество
Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 2255 пациентов
В Москве ещё 2255 пациентов выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:34