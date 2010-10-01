Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Об этом стало известно в ходе презентации новой консоли, которая проходит в эти минуты.

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

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