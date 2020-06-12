Игры

ЧемпионатЧемпионатGTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Культовая игра GTA 5 будет переиздана для PlayStation 5 в 2021 году. Об этом стало известно в ходе презентации новой консоли, которая проходит в эти минуты.
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Кочующая из поколения в поколение — для PS5 была анонсирована Grand Theft Auto 5

Городской портал Новый Нижнийвчера в 22:00

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

The GEEKвчера в 17:11

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионатвчера в 16:40

Rockstar выпустит Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и даст игрокам PlayStation уйму бонусов

3DNewsвчера в 16:44

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUMвчера в 16:09

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ruвчера в 16:07

GTA 5 выйдет на Playstation 5 в 2021 году

Cyber.sports.ruвчера в 16:05
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Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM вчера в 15:59
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Общество

В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса

Женева, Швейцария, 12 июня 2020, 07:39 — REGNUM В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
REGNUM 00:39
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Политика

Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

RT на русском вчера в 21:41
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Экономика

Reuters: в Великобритании обсуждают повышение налогов для богатых

Минфин Великобритании обсуждает с банками возможность увеличения налогов на самых богатых граждан страны, сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:49
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:11
1K
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань

Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.
Don24 вчера в 15:49
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
1,6K
Общество

За сутки в Кузбассе выявили 61 случай коронавируса

Согласно сводке кузбасского оперштаба на 11:00, 11 июня, за сутки в Кузбассе был выявлен 61 случай заражения COVID-19.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 00:24
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 00:13
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
27
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
217
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
1,9K
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
100
Политика

Генпрокурор Украины пожаловалась на давление со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что экс-президент страны Петр Порошенко пытался оказать на нее давление, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
Росбалт 10 июня в 19:40
52
Армия и оружие

США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке

США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
РИА Новости вчера в 22:03
Авто

Производство электрокаров оказалось убыточным

Как отмечают аналитики компании Lux Research, проблема заключается в том, что автопроизводители до сих пор продают экологически чистый транспорт себе в убыток.
SpeedMe 10 июня в 04:37
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Здоровье

Жена сообщившего о вспышке коронавируса врача родила здорового ребенка

Жена китайского врача Ли Вэньляна, первым сообщившего о вспышке в Ухане коронавируса и погибшего от COVID-19, родила здорового сына.
Lenta.ru 00:05
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском вчера в 12:09
37
Происшествия

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
1,6K
Экономика

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в РФ

В РФ пенсионеры, офицеры, врачи, учителя и сотрудники финансовых организаций наиболее дисциплинированно платят по своим займам.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
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Шоу-бизнес

Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз

Звездная участница популярного телевизионного проекта Дом-2 Ольга Рапунцель родила вторую девочку.
iReactor вчера в 04:41
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Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
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Игры

Создатели Ghostwire: Tokyo показали первые кадры игрового процесса

Напомним, The Future of Gaming — это онлайн-презентация новых игр для консоли PlayStation 5. На ней представители Sony рассказывают о наиболее масштабных проектах и показывают их дебютные трейлеры.
REGNUM вчера в 17:35
Кино

Брюс Уиллис снимется в трех новых фильмах

ИА InterMedia вчера в 05:01
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Игры

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru вчера в 11:24
41
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
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Grand Theft Auto V
Компьютерная игра (action-adventure)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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PlayStation
Серия стационарных и портативных консолей от Sony. Первая приставка вышла на рынок 3 декабря 1994 года, последняя - 15 ноября 2013.
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