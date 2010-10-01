Игры

REGNUMREGNUMGTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation V. Геймеры получат дополненную и улучшенную версию игры, а подписчики PS Plus — бесплатный доступ к GTA Online.
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Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру18:09

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

The GEEK17:11

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ru16:07

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат16:40

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM16:09

Rockstar выпустит Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и даст игрокам PlayStation уйму бонусов

3DNews16:44

GTA 5 выйдет на Playstation 5 в 2021 году

Cyber.sports.ru16:05
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Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
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Здоровье

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Технологии

Обновление Windows 10 теперь доступно для всех

Широкое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), выпущенное в конце мая нынешнего года стало доступным для всех.
МонаВиста вчера в 13:45
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
38
Здоровье

В Минздраве назвали опасные для профилактики коронавируса препараты

По словам Михаила Мурашко, опасными для профилактики коронавируса препаратами являются антималярийные.
Газета DAILY 15:41
7
Политика

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
16
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
37
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
7
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
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Футбол

Люк Шоу считает, что Рашфорд способен выиграть «Золотой мяч»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил игру нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда, а также выразил мнение, что форвард может выиграть «Золотой мяч».
Чемпионат 19:33
Происшествия

Семья погибшего не дождалась извинений от Ефремова

Взгляд.ру вчера в 12:56
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Космос

В российском модуле на МКС проводят замеры уровня бензола

Городовой 02:25
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,6K
Гаджеты

В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
15
Путешествия

Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов

1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука вчера в 04:49
13
Общество

Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
137
Интернет

WhatsApp тестирует новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.
Газета.Ru 19:54
2
Общество

В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
131
Космос

Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon

Газета.Ru вчера в 16:24
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями

Вера Брежнева представила мини-альбом "V.".
ИА InterMedia 05:38
Культура

Key Buyers Event: Итоги четвертого дня

Четвертый день Key Buyers Event прошел с акцентом на российскую анимацию, которая успешно покоряет международный рынок.
MovieStart 19:17
Общество

Собянин ввел штраф до 10 000 рублей за приучение детей к сниффингу

Московский градоначальник подписал закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в сниффинг — процесс вдыхания сжиженных углеводородных газов.
Вести Подмосковья 11:43
1
Общество

Прошла трансляция презентации PlayStation 5

11 июня в 23:00 мск Sony проведёт презентацию PlayStation 5. Изначально она была запланирована на 4 июня, но из-за протестов в США её перенесли на неделю.
CyberSport.ru 10:11
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Grand Theft Auto V
Компьютерная игра (action-adventure)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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