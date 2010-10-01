GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation V. Геймеры получат дополненную и улучшенную версию игры, а подписчики PS Plus — бесплатный доступ к GTA Online.

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

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