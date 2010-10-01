Игры

CyberSport.ruCyberSport.ruGTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

Sony объявила, что GTA V выйдет на PlayStation 5. Релиз состоится в 2021 году.
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Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру18:09

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

The GEEK17:11

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

CyberSport.ru16:07

GTA 5 для Playstation 5 выйдет в 2021 году

Чемпионат16:40

GTA V будет доступна на релизе консоли PlayStation 5

REGNUM16:09

Rockstar выпустит Grand Theft Auto V на PlayStation 5 и даст игрокам PlayStation уйму бонусов

3DNews16:44

GTA 5 выйдет на Playstation 5 в 2021 году

Cyber.sports.ru16:05
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Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
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Политика

Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым

По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru 11:12
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
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Футбол

Плей-офф Лиги Европы могут доиграть в Германии

Матчи поздних стадий плей-офф Лиги Европы могут быть сыграны в формате мини-турнира в немецком Франкфурте.
Bookmaker-ratings.ru 03:35
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
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Здоровье

Точной нормы потребления воды не существует

Часто дети не следят за сигналами жажды, и им просто надо предлагать воду часто, чтобы они сами не забывали.
MedikForum.ru 19:27
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
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Происшествия

Легкий самолет разбился в Рязанской области

Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.
ТАСС 14:29
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:52
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Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей вчера в 06:07
2,3K
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

РИА Новости 14:11
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Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM вчера в 10:54
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
102
Здоровье

Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
8
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Газета.Ru 07:46
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Общество

Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение

Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
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Происшествия

Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с Ефремовым

Актер Иван Охлобыстин заявил о «двух погибших» в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru 09:41
60
Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service 12:50
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
12
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
26
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
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Кино

HBO Max отказался от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Telesputnik.ru вчера в 03:58
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Экономика

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК 17:00
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Армия и оружие

Азербайджанская армия контролирует дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом

В результате успешных боевых действий азербайджанской армии в 2016 и 2018 годах были взяты под контроль дороги, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом.
Sputnik Азербайджан 12:40
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Шоу-бизнес

Брежнева в откровенном наряде снялась в совместном клипе с Монатиком

Вера Брежнева и Монатик представили новый совместный клип "ВЕЧЕРиНОЧКа", который обещает стать хитом этого лета.
Экономика сегодня 19:38
Шоу-бизнес

Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Стало известно, что звезда телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь.
Территория новостей 00:39
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Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
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Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
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Grand Theft Auto V
Компьютерная игра (action-adventure)
Мультиплатформенная компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Изначально игра была выпущена для игровых консолей PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, в 2014 году переиздана для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году - для персональных компьютеров под управлением Windows. Является пятнадцатой по счёту игрой серии Grand Theft Auto и следующей крупной игрой после Grand Theft Auto IV, выпущенной в 2008 году. В России и СНГ издателем Grand Theft Auto V выступает компания 1С-СофтКлаб.
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