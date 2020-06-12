Игры
CyberSport.ruGTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году
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Кочующая из поколения в поколение — для PS5 была анонсирована Grand Theft Auto 5
Городской портал Новый Нижнийвчера в 22:00
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Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС вчера в 14:52
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM вчера в 15:59
Кино
В Сети появилось видео со съемок фильма «Топ Ган: Мэверик»
В Сети появилось видео со съемок боевика Джозефа Косински "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в роли летчика-аса Пита Митчелла, сообщает ScreenRant.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
Политика
В Кремле объяснили, почему не пригласили на парад Победы Зеленского
Readovka.ru 10 июня в 08:51
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 15:40
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости 01:27
Политика
Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию
Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru 10 июня в 23:31
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Командующим ВМС Украины назначен уроженец Севастополя, воевавший в Донбассе контр-адмирал Алексей Неижпапа, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Здоровье
Названы города и районы Башкирии с самой большой долей наркоманов среди населения
В Башкирии назвали города и районы, больше других поражённые наркоманией.
UfaTime.ru вчера в 22:14
Общество
Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе ООН.
Lenta.ru 01:59
Здоровье
Коронавирусом на Украине заболели почти 28 тысяч человек — Минздрав
Более 2 тысяч болеют в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
Украина.ру 09 июня в 03:02
Здоровье
В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
В Белоруссии наблюдается снижение числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне
Все оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.
Газета.Ru 01:18
Авто
Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Здоровье
Вдова предупредившего о вспышке коронавируса в Ухане врача стала мамой
Врач Ли Вэньляна первым начал говорить о вспышке коронавируса в Ухане.
Экономика сегодня 01:32
Армия и оружие
Россия на Параде Победы покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar
Вечерний курьер 02:05
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости вчера в 09:18
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, пройдут 11 июня в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.
Росбалт 10 июня в 14:26
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04