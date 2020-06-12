Sony объявила, что GTA V выйдет на PlayStation 5. Релиз состоится в 2021 году.

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

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