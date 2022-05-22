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ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует выйти на рынки государств-партнеров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru
Кроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание.
РИА Новости
В частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок.
РИА Новости
"С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", — заключили в ГТЛК.
ПРАЙМ

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