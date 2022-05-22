Газета.RuГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует выйти на рынки государств-партнеров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.Газета.RuКроме того, изменение сложившихся логистических цепочек и высокая инфляция вызывают сдвиг сроков поставки предметов лизинга и их удорожание.РИА НовостиВ частности, компания сформировала план по опережающим закупкам транспорта, подготовила предложения по источникам финансирования закупок.РИА Новости"С учетом текущей высокой неопределенности сложно давать какие-либо конкретные цифры, оценки. Согласно оценке аналитиков НРА, совокупность негативных факторов приведет к спаду на лизинговом рынке по итогам 2022 года на 30-40%", — заключили в ГТЛК.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГТЛК хочет выйти на зарубежные рынки стран-партнеровИА SM-News03:25ГТЛК хочет выйти на рынки стран-партнеров и концентрируется на рынке внутри России из-за санкцийПРАЙМ01:33ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеровГазета.Ru02:37Лизинговая отрасль РФ перестраивается на зарубежные рынки стран-партнеровИА Красная Весна02:51Показать ещёОценить12Поделиться