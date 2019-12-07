Экономика

ВедомостиВедомостиГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.
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с чего всё началось
В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал
, что совладелец Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов планируют продать почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ).
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