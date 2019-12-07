с чего всё началось

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Музыка Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос» Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские власти готовят законопроект, который не позволит вернуть Приватбанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Происшествия Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога до 10 км в час Министр сообщил, что еще в начале нынешнего года российским премьером Дмитрием Медведевым было поручено МВД и Правительству разобраться, стоит ли снизить администрируемый порог до 10 км/ч.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Эльджаркиева Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Политика Медведев рассказал о перспективах переговоров с Украиной по газу Россия и Украина не смогут договориться по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.