Экономика
ВедомостиГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.
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Армия и оружие
Россия готова заморозить производство «Буревестников» и «Посейдонов» ради заключения СНВ
Действующий ныне договор о приостановке производства ядерных ракет обеспечивает безопасность лишь до 2021 года.
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Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские власти готовят законопроект, который не позволит вернуть Приватбанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Происшествия
Экс-замглавы Щелкова задержана при попытке сбежать из России
Заместитель главы администрации городского округа Щелково Наталья Тамбова была задержана на границе с Белоруссией, когда пыталась покинуть территорию РФ, сообщает ТАСС.
Общество
Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога до 10 км в час
Министр сообщил, что еще в начале нынешнего года российским премьером Дмитрием Медведевым было поручено МВД и Правительству разобраться, стоит ли снизить администрируемый порог до 10 км/ч.
Спорт
Гандболистки из России обыграли Швецию на ЧМ
Политика
Зеленский созвал заседание СНБО перед саммитом в «нормандском формате»
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины перед саммитом в "нормандском формате" проходит в Киеве, сообщила в субботу пресс-служба офиса президента.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве Эльджаркиева
Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в причастности к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Футбол
Ибрагимович: «Тарантино – история кино, я – история футбола»
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь
Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов приступил к написанию своей книги-раскаяния.
Политика
Медведев рассказал о перспективах переговоров с Украиной по газу
Россия и Украина не смогут договориться по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
Авто
Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд
Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Происшествия
В Липецке в ДТП пострадал водитель такси
В аварии пострадал водитель такси.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Политика
Порошенко призвал отгородить Украину стеной от России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил действующим властям страны построить стену на украинско-российской границе, а не на линии разграничения в Донбассе.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег расплакалась, комментируя интрижку с Меладзе
31-летняя украинская певица, солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег расплакалась, комментируя слухи о возможной интрижке с продюсером Константином Меладзе.