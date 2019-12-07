Экономика
ВедомостиГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.
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Путин встретился с Лукашенко в Сочи
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Представители компании объявили о том, что вернули в продажу процессор шестилетней давности поколения Haswell.
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В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
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Группа исследователей из Китая сумела впервые добиться рождения химер, скрестив для этого клетки свиней и приматов.
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У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)
В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины
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СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
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В Киеве пройдут массовые протесты
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Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
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Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
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Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Общество
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Историк, обвиняемый в убийстве аспирантки, планирует заняться написанием книги в ожидании психолого-психиатрической экспертизы.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Политика
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Ход работ на территории Болгарии по продолжению газопровода "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
Происшествия
В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед
Два 7-летних мальчика провалились под лед на реке в Серафимовичском районе Волгоградской области, местному рыбаку их удалось вытащить из воды, но один умер, а второй госпитализирован, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Наука
Ученые назвали ранее неизвестную причину рака
Фактически, результатом недавнего исследования стало понимание того, что существует еще одна причина рака, о которой ранее не было известно.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Общество
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Человечество лишилось крупнейшего в мире водопада Виктория.
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.