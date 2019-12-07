Экономика
ВедомостиГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.
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Культура
Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Происшествия
В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые
Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Единоборства
Семья Джошуа пожелала удачи Поветкину в бою с Хантером
Музыка
Митя Фомин рассказал причину ухода из Hi-Fi
В своем интервью изданию «Аргументы и факты» певец Митя Фомин, который долго время был одним из солистов группы Hi-Fi, рассказал о причинах, по которым он принял решение покинуть коллектив.
Политика
«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Происшествия
В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов
В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов.
Наука
Ученые назвали ранее неизвестную причину рака
Фактически, результатом недавнего исследования стало понимание того, что существует еще одна причина рака, о которой ранее не было известно.
Игры
У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)
В подкасте Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что эксклюзивы PlayStation 5 нельзя будет запустить на консолях прошлого поколения.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Здоровье
Врач объяснил, опасны ли папилломы для здоровья
Дерматоонколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов объясняет, как быть в такой ситуации.
Футбол
Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»
В этом году обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Футбол
Фанаты ЦСКА покинули стадион в матче чемпионата России с «Краснодаром»
Ранее в субботу Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в черном» поддержало предложение фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия» заранее покинуть трибуны стадиона в матче 19-го тура.
Общество
В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС
ФБР задержало шестерых граждан Саудовской Аравии для допроса после стрельбы, устроенной военным Мохаммедом Саидом Альшамрани, убившим трех человек около аэродрома военно-морских сил США в городе Пенсакола штата Флорида.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Владимир Зеленский поделился ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите в "норманнском формате".
Гаджеты