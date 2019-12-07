Экономика

ВедомостиВедомостиГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров ГТЛК одобрил покупку акций НРБ в середине ноября.
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Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
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Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
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CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
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Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
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Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

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Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
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В Нижнем Новгороде при наезде автомобиля пострадали девять пешеходов

В Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля, один из них наехал на пешеходов.
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Ученые назвали ранее неизвестную причину рака

Фактически, результатом недавнего исследования стало понимание того, что существует еще одна причина рака, о которой ранее не было известно.
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У эксклюзивов Playstation 5 не будет версий для PS4 и PS4 Pro. Microsoft поступит с Xbox иначе (Шрайер)

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Врач объяснил, опасны ли папилломы для здоровья

Дерматоонколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов объясняет, как быть в такой ситуации.
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Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Тюмени

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Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»

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В США задержали шестерых саудовцев после стрельбы на базе ВМС

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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

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