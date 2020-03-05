Общество

РИА НовостиРИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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с чего всё началось

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

«Секрет Полишинеля». Почему признали недостатки SuperJet 100

Национальная служба новостей05:29

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

РИА Новости03:05

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

РБКвчера в 23:00

Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Коммерсантъ01:27

Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж

Говорит Москва00:00

Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

URA.Ruвчера в 23:52

Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru02:04
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Здоровье

На Украине из-за коронавируса запретят массовые мероприятия

На Украине будут приниматься противоэпидемиологические меры с запретом массовых мероприятий, заявляет заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Интерфакс 05:48
Происшествия

В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
RT на русском 05:56
Происшествия

В двух омских больницах уволили главврачей после смерти пациентки

Главврачей двух районных больниц Омской области уволили после случая с матерью четверых детей, которую возили поочередно в эти медучреждения, пока она не умерла, сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 02:04
Общество

Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Общество

Прошедшая зима в России стала самой теплой в истории

За всю историю метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, зима 2019-2020 годов была самой теплой.
Российская газета 05:23
Энергетика

Новак заявил, что покинул заседание ОПЕК+ в Вене планово

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что покинул заседание комитета ОПЕК+, которое проходит в Вене, планово.
RT на русском 03:35
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Наука

Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
Ёлдаш вчера в 10:39
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Общество

В России подтвердился новый случай заболевания коронавирусом

До нового случая сообщалось о шести заражениях коронавирусом в России.
Муксун.fm 05:57
Политика

В Кремле прокомментировали дело об убийстве посла РФ в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле очень внимательно наблюдают за расследованием дела об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:34
Общество

Систему оплаты отпусков и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в Москву, где позже в четверг состоится его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой лидеры попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба, сообщили РИА Новости в посольстве.
РИА Новости 05:24
Армия и оружие

Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
Lenta.ru 03:58
Общество

Власти Москвы попросили прибывших из Италии отправиться в самоизоляцию

В случае, если самоизолированный человек чувствует себя хорошо, но хочет получить больничный лист, Собянин попросил не вызывать врача на дом и не посещать поликлинику, а обратиться на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы.
РБК 05:58
Наука

Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин

ToDay News Ufa вчера в 06:41
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru вчера в 18:38
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов России

Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
RT на русском 05:31
Политика

ЕС продлил санкции против Януковича

Совет ЕС официально продлил на год индивидуальные санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения, исключив при этом из черного списка бывших премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
ТАСС 04:18
Энергетика

Льготы для нефтегазовых проектов в Арктике прошли в ГД второе чтение

Для стимулирования добычи углеводородов с шельфа предлагаются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для разработки новых морских месторождений северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печерском, Японском и Белом морях.
Российская газета вчера в 11:22
Биатлон

Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
RT на русском 04:42
Политика

Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
Футбол

Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ

Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Чемпионат вчера в 08:17
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Авто

Новый концептуальный электрокар Hyundai Prophecy не оправдал ожиданий

Новый концептуальный электрокар не оправдал ожиданий, хотя и представляет собой средоточие современных наработок.
Актуальные Новости 03 марта в 06:07
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 вчера в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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