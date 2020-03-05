ГТЛК уже является крупнейшим владельцем SSJ, следует из данных производителя лайнера "Региональных самолетов" (ранее назывался "Гражданские самолеты Сухого"; ГСС): лизинговая компания купила 44 самолета, получив государственные субсидии на сумму более 44 млрд руб. У "ВЭБ Лизинга" 43 такие машины, у "Сбербанк Лизинга" — 20.

с чего всё началось

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