Общество
РИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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с чего всё началось
ГТЛК уже является крупнейшим владельцем SSJ, следует из данных производителя лайнера "Региональных самолетов" (ранее назывался "Гражданские самолеты Сухого"; ГСС): лизинговая компания купила 44 самолета, получив государственные субсидии на сумму более 44 млрд руб. У "ВЭБ Лизинга" 43 такие машины, у "Сбербанк Лизинга" — 20.РБКвчера в 23:00
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Общество
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Солдата срочной службы Руслана Мухатова, обвиненного в издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, приговорили к двум годам заключения условно.
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Шоу-бизнес
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Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Политика
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Первый случай смерти от коронавирса зарегистрирован в Швейцарии.
Шоу-бизнес
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Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство мужчин в России собираются подарить своим дамам цветы на 8 Марта.
Экономика
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Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель.
Космос
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Общество
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Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
В России изменят выплаты отпускных, больничных и декретных
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Талалаев жестко раскритиковал Тедеско за поведение перед Гончаренко
Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев жестко раскритиковал наставника "Спартака" Доменико Тедеско за поведение перед тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко по окончании четвертьфинала Олимп - Кубка России.