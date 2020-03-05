Общество
РИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100
Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
Читать в источнике
Оценить72
с чего всё началось
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале выпуска новой эксклюзивной серии Lada XRay Cross Instinct, которая оснащается информационно-развлекательной системой "Яндекс.Авто".
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны Realme 6 и 6 Pro
Представлены доступные смартфоны Realme 6 и 6 Pro. Эти смартфоны полюбятся пользователям.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд
Объём международных резервов России за неделю увеличился на $6,9 млрд, или на 1,2%, по состоянию на 28 февраля составил $570 млрд.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Политика
Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах
Орган по разрешению споров ВТО 5 марта утвердил доклады апелляционного органа и третейской группы по спору, инициированному Украиной против России о поставках вагонов и железнодорожного оборудования.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии с 60 до 55 лет у женщин и с 65 до 60 лет у мужчин, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Политика
Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".
Футбол
«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Происшествия
Торнадо в Теннесси унесло жизни 25 людей
Число погибших в штате Теннесси в результате торнадо достигло 25 человек.
Политика
Зеленский передумал помогать украинке с собакой из Уханя
Зеленский передумал помогать украинке, отказавшись присылать «отдельный самолет за собачкой», заявив, что «это уже немножко перебор».
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Политика
Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией
Белоруссия приостановила работу над дорожными картами по интеграции с Россией до решения вопроса с поставками нефти.
Общество
Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком
Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Шоу-бизнес
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
Украинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) пришлось оправдываться за свои слова о том, что российская группа Little Big может победить на Евровидении.
Экономика
На панике из-за коронавируса заработали 50 миллиардов долларов
За неделю с 24 февраля по 3 марта, в которую из-за паники по поводу распространения коронавируса произошел обвал мировых рынков, ставящие на понижение спекулянты заработали более 50 миллиардов долларов.
Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.