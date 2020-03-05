Общество

РИА НовостиРИА НовостиГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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с чего всё началось

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБКвчера в 23:00

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Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж

Говорит Москва00:00

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

РИА Новости03:05

Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru02:04

Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Коммерсантъ01:27

«Секрет Полишинеля». Почему признали недостатки SuperJet 100

Национальная служба новостей05:29

Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

URA.Ruвчера в 23:52

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

РБКвчера в 23:00
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Газета.Ru вчера в 18:38
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Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

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«Из „Сочи“ хочу попасть на чемпионат Европы». Первое интервью Кокорина о новой жизни, тюрьме, планах

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Число погибших в штате Теннесси в результате торнадо достигло 25 человек.
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Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты

Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
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В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Музыка

Солист дуэта «Непара» выкупил песни и бренд группы за 10 тысяч рублей

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