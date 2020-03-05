Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».

с чего всё началось

По информации издания, недостатки назвал один из крупнейших покупателей самолёта — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). В частности, эксперты указали на отсутствие развитого рынка для SSJ 100.

Один из покупателей Sukhoi Superjet 100 назвал его основные недостатки

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