Общество
Мой БрянскОдин из покупателей Sukhoi Superjet 100 назвал его основные недостатки
По информации издания, недостатки назвал один из крупнейших покупателей самолёта — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). В частности, эксперты указали на отсутствие развитого рынка для SSJ 100.
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с чего всё началось
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».РБКвчера в 23:00
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Общество
Синоптики пообещали россиянам «малиновое» лето
В нынешнем году россиян ждет "малиновое" лето, поскольку температура в каждом из месяцев будет превышать климатическую норму.
Общество
В Екатеринбурге день смерти Сталина отметят салютом
В Екатеринбурге устроят масштабный салют в честь 67-летия со смерти Иосифа Сталина.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова
Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
В четверг, 5 марта, в Кремле встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
В России «заминировали» четвертый самолет за день
В экстренные службы поступило четвертое за сутки анонимное сообщение о заложенном в пассажирском самолете взрывном устройстве.
Гаджеты
Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену
Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
Фигурное катание
На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру
Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
В ходе дискуссии журналист ТАСС, автор интервью "20 вопросов Владимиру Путину" Андрей Ванденко поинтересовался у Эллы Памфиловой, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Основной закон.
Политика
Орешкина выдвинули в совет директоров «Роснефти» вместо Белоусова
Помощник президента России, бывший министр экономического развития Максим Орешкин выдвинут в совет директоров компании "Роснефть" вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, следует из распоряжения правительства.
Игры
Baldur’s Gate 3: последние новости, сюжетная линия
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Здоровье
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Шоу-бизнес
Суд обязал Цымбалюк-Романовскую вернуть одолженный 1 млн рублей
Судья постановила, что Виталина должна вернуть миллион рублей, а также проценты за пользование данными средствами в размере 67 тыс. рублей и оплатить судебные издержки.
Общество
В АТОР оценили ситуацию на мировом рынке туризма
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию на мировом туристическом рынке.
Политика
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа, чтобы помешать греческим пограничникам вытеснить беженцев с границы на турецкую территорию, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В число отклоненных попала большая часть поправок от КПРФ и "Справедливой России", в том числе: введение единой концепции государственной информационной политики, разработанной на принципах традиционных ценностей; разрешение России принимать на себя полномочия других государств; разрешение Совету Федерации временно отстранять от должности генпрокурора, если против него возбуждено уголовное дело.
Происшествия
В ДТП в Липецкой области погибли три человека
Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
Кино