Общество

Мой БрянскМой БрянскОдин из покупателей Sukhoi Superjet 100 назвал его основные недостатки

По информации издания, недостатки назвал один из крупнейших покупателей самолёта — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). В частности, эксперты указали на отсутствие развитого рынка для SSJ 100.
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с чего всё началось

Главный покупатель Superjet назвал основные риски для его продаж

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) перечислила основные проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), поставки которого в будущем станут «значительной частью активов группы по договорам лизинга».
РБКвчера в 23:00

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«Секрет Полишинеля». Почему признали недостатки SuperJet 100

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Названа главная проблема Sukhoi SuperJet 100

Lenta.ru02:04

Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Коммерсантъ01:27

Главный покупатель Superjet перечислил основные риски для продаж

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Названы главные проблемы при продаже Sukhoi Superjet 100

URA.Ruвчера в 23:52

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

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