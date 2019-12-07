Экономика

ТАССТАССГТЛК стала крупнейшим собственником Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% обыкновенных акций Национального резервного банка, говорится в сообщении компании.
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