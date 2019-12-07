Экономика
ТАССГТЛК стала крупнейшим собственником Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% обыкновенных акций Национального резервного банка, говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
Медведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу
Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил пешеходов
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Спорт
Газзаев: российские спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации
Именно спортсмены являются жертвами сложившейся ситуации.
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Наука
В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет
Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Общество
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
Новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh представили в Иране, сообщает агентство Tasnim.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Футбол
«Реал» победил «Эспаньол» в матче Примеры
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонским «Эспаньолом» в матче 16-го тура испанской Примеры.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл гонку в норвежском Лиллехаммере
Только что завершился второй этап Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. Победу одержал наш земляк Александр Большунов.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Происшествия
Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу
В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
Единоборства
Видео: девушка — боец UFC полностью обнажилась во время взвешивания
Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Общество