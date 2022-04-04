РИА НовостиGT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией из-за гордыниКитайская газета Global Times выпустила материал, где говорится, что США нарушили обещания, данные России после окончания холодной войны.Газета.RuКак говорится в статье газеты Global Times, Соединённые Штаты вместе с союзниками восприняли распад СССР как собственную победу.Life.ru"США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться", — говорится в публикации.РИА НовостиОтмечается, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтов между сторонами.RT на русскомЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаКомсомольская правдаNewInformЦентральная Служба НовостейГлавный региональныйПолитРоссияРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейВечерняя МоскваLife.ruНТВЯмал-МедиаФАНПодробнее о событииGlobal Times: США нарушили данные России обещания с расширением НАТОФАН22:36Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед РоссиейRT на русском22:34GT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией из-за гордыниРИА Новости20:05GT: США нарушили данные постсоветской России обещания, что НАТО не будет расширятьсяLenta.ru21:30Global Times: США обманули Россию и не извинилисьLife.ru21:23Global Times: США нарушили обещание не расширять НАТО, но отказались извинятьсяЯмал-Медиа21:01Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед РоссиейКомсомольская правда21:53Показать ещёОценить580Поделиться