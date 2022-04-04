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GT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией из-за гордыни

Китайская газета Global Times
 выпустила материал, где говорится, что США нарушили обещания, данные России после окончания холодной войны.
Газета.Ru
Как говорится в статье газеты Global Times, Соединённые Штаты вместе с союзниками восприняли распад СССР как собственную победу.
Life.ru
"США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться", — говорится в публикации.
РИА Новости
Отмечается, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтов между сторонами.
RT на русском

Подробнее о событии

Global Times: США нарушили данные России обещания с расширением НАТО
ФАН22:36
Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией
RT на русском22:34
GT: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией из-за гордыни
РИА Новости20:05
GT: США нарушили данные постсоветской России обещания, что НАТО не будет расширяться
Lenta.ru21:30
Global Times: США обманули Россию и не извинились
Life.ru21:23
Global Times: США нарушили обещание не расширять НАТО, но отказались извиняться
Ямал-Медиа21:01
Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед Россией
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