Lenta.ruGT заявила о возможной посадке самолета Пелоси на Тайване под предлогом неисправностиСамолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть на Тайване якобы из-за технической неисправности воздушного судна или необходимости дозаправки.Lenta.ruПолитолог Леонид Крутаков предположил, что Китай жестко отреагирует в случае визита спикера Палаты представителей США на Тайвань.Аргументы и ФактыОтмечается, что на этом фоне военным патрулям китайской армии, а также радарам и участвующим в учениях военным силам необходимо «находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».Комсомольская правдаДелегация во главе с Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.ТАССЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°Аргументы и ФактыPravda.RuПолитическая ЭкспертизаНародные новостиЦарьградИА Красная ВеснаYakutsk.ruФАНМолваПодробнее о событииGlobal Times: самолет Нэнси Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом поломкиРИА Новости03:38Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом ремонта или дозаправкиТелеканал 360°02:45СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправкиТАСС01:35Global Times: Пелоси может сесть на Тайвань под предлогом поломки самолетаИА Красная Весна02:09Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом неисправностиГазета.Ru01:57Global Times: Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломкиРЕН ТВ01:53Global Times: Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломкиКомсомольская правда02:17Показать ещёОценить209Поделиться