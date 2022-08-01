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GT заявила о возможной посадке самолета Пелоси на Тайване под предлогом неисправности

Самолет спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть на Тайване якобы из-за технической неисправности воздушного судна или необходимости дозаправки.
Lenta.ru
Политолог Леонид Крутаков предположил, что Китай жестко отреагирует в случае визита спикера Палаты представителей США на Тайвань.
Аргументы и Факты
Отмечается, что на этом фоне военным патрулям китайской армии, а также радарам и участвующим в учениях военным силам необходимо «находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни».
Комсомольская правда
Делегация во главе с Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.
ТАСС

Подробнее о событии

Global Times: самолет Нэнси Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом поломки
РИА Новости03:38
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом ремонта или дозаправки
Телеканал 360°02:45
СМИ: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки или дозаправки
ТАСС01:35
Global Times: Пелоси может сесть на Тайвань под предлогом поломки самолета
ИА Красная Весна02:09
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом неисправности
Газета.Ru01:57
Global Times: Самолет Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
РЕН ТВ01:53
Global Times: Самолет Нэнси Пелоси может сесть на Тайване под предлогом поломки
Комсомольская правда02:17

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