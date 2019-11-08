Политика
Piter.tvГаагский суд отклонил возражения России по иску Украины
Киев обратился в суд в 2017 году. Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию в иске Украины против Российской Федерацией. Решение об этом было принято на заседании суда 8 ноября.
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Суд ООН отклонил возражения России по спору с Украиной о финансировании терроризма
Коммерсантъвчера в 11:43
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:56
Футбол
Бензема обошел Пушкаша и стал 5-м бомбардиром в истории «Реала»
Дубль нападающего Карима Бензема в матче против «Эйбара» позволил французу выйти на пятое место среди бомбардиров «Реала» за всю историю клуба.
Матч ТВ 13:23
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Кино
Apple: все оригинальные сериалы Apple TV+ получат вторые сезоны
REGNUM вчера в 06:58
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Футбол
Гол Икарди принес «ПСЖ» победу над «Брестом»
Sportbox.RU 13:27
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
В разговоре стороны еще раз подтвердили приверженность меморандуму по сирии, принятому 22 октября в Сочи, передает ТАСС.
Известия 13:09
Экономика
Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия
Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру вчера в 07:17
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания — главы города Элиста, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.
REGNUM 13:34
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17
Культура
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне
Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета вчера в 14:10
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:47
Общество
В Германии отмечают 30 лет со дня крушения берлинской стены
Германия отмечает 30 лет со дня крушения берлинской стены, передает ОТР. Почти столько же лет она разделяла город на восточный и западный.
Общественное телевидение России 12:03
Политика
Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД
Тегеран уже давно вышел бы из СВПД, если бы не поддержка со стороны Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
РИА Новости 12:36
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в РФ суперкомпьютер
Мир новостей вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости вчера в 09:41