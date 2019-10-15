Футбол
Евро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
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Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
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Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
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Аргументы и Факты вчера в 16:05
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
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Контактная группа не согласовала новую дату разведения сил в Донбассе
Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе Руслан Якубов сообщил, что членам контактной группы не удалось согласовать новую дату разведения сил и средств в регионе, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:00
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
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Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
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В минувший понедельник американская версия журнала Elle в 26-й раз подряд провела премию Women In Hollywood.
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
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Известия 08:01
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В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Российская газета вчера в 16:37
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В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
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Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
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Франция задержала по запросу России бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина.
Lenta.ru 11:08
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Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры
Компания Google официально анонсировала два новых смартфона - Pixel 4 и Pixel 4 XL.
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Александр Яценко и Витя АК-47 снялись в фильме про закладки
В России сняли короткометражный фильм про закладки наркотиков.
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Кто должен нести больного человека до машины скорой помощи?
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
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Политика
Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России
Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
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Сбербанк и Microsoft займутся обучением роботов для банковской сферы
Сбербанк и исследовательское подразделение Microsoft Research запустили программу совместных исследований в сферах искусственного интеллекта и робототехники.
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