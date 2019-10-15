Футбол
Евро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Президент ФК "Алания Владикавказ" Владимир Габулов близок к уходу из клуба. По данным "ОсНовы", это может произойти в ближайшие дни.Основа информационный сайт13:58
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
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Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 02:09
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru 08:36
Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Россия и Сирия приняли необходимые меры для безопасного вывода иностранных военных с северо-востока Сирии, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
РИА Новости 15:10
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
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Суд назначил первый в России штраф за фейковые новости
Уточняется, что само издание обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год
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Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
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Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля»
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев, «посеянный» под первым номером на «ВТБ Кубке Кремля», не сможет принять участия в турнире.
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Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
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Речь идет о катерах проекта 23040Г "Борис Козицкий" и "Борис Слободник", построенных по заказу военного ведомства на ОАО "Завод Нижегородский Теплоход" Два новейших больших гидрографических катера поступят на вооружение Черноморского флота в ноябре текущего года.
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Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главой Пентагона
В сообщении отмечается, что глава российского оборонного ведомства и глава Пентагона в ходе разговора обсуждали вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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