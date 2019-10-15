Футбол
Евро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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с чего всё началось
Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.Основа информационный сайтвчера в 13:58
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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
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Менеджер Усика считает, что Гвоздик победит Бетербиева
Sportbox.RU вчера в 18:10
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В Петербурге задержали женщину, убившую соседа и расчленившую его тело
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве соседа по коммунальной квартире.
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Критики остались недовольны «Малефисентой»
Газета.Ru 03:31
Политика
Против бывшего генпрокурора Украины Луценко возбуждено уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Известия 04:31
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета вчера в 06:27
Политика
Лавров назвал тему переговоров во время визита Эрдогана в Россию
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана в Россию может состояться до конца сентября.
Вечерняя Москва 05:08
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о звонке Лаврова в Минск Макею
В министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, размещенные в ряде Telegram-каналов, о якобы имевшем место телефонном разговоре между главами МИД РФ и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
REGNUM 05:04
Здоровье
Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице
Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
АиФ Челябинск вчера в 01:56
Футбол
Полиция арестовала подозреваемых в расизме болгарских фанатов
Полиция Болгарии задержала пятерых фанатов, подозреваемых в проявлении расизма во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Англии, передает Daily Mail.
Газета.Ru 04:16
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс вчера в 18:43
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде
Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
Вечерняя Москва 05:07
Наука
Ученые выяснили, чем фастфуд опасен для мужчин
Гамбургеры, картофель фри и многие другие блюда фастфуда могут негативно влиять на работу внутренних органов, уменьшению выработки тестостерона, и снижению детородной функции.
Известия Мордовии вчера в 04:14
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5 года.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
RT на русском 03:09
Политика
Глава ФСБ сообщил о предотвращении 39 терактов в России
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2019 году в России было предотвращено 39 терактов.
Известия 04:43
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
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В Нидерландах семья девять лет ждала конца света в подвале
РЕН ТВ вчера в 16:47
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
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В Петербурге хотят снести незаконно построенный храм
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Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
Курс доллара 16 октября вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
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