Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.

с чего всё началось

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.

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