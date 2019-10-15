Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Владимир Габулов может покинуть «Аланию»

Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.
Основа информационный сайт15 октября в 13:58

Подробнее о событии

Задача не снимается, «Алания» идет дальше. Данил Гуриев прокомментировал сенсационные кадровые новости из клуба

Основа информационный сайт07:49

СМИ: Габулов близок к уходу из «Алании»

Sportbox.RU15 октября в 11:12

СМИ анонсировали уход Габулова с поста президента «Алании»

РБК15 октября в 13:19

Габулов может уйти с поста президента «Алании»

Нева Спорт15 октября в 12:55

Габулов может покинуть «Аланию»

Евро-футбол.ру15 октября в 11:16

Россия – Англия – 2:1, 17 октября 2007, где сейчас участники матча

Чемпионат01:30

Габулов может покинуть пост президента «Алании»

Sport24.ru15 октября в 10:45
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Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Культура

Кормухина судится с Гагариной из-за песни Цоя

Рок-певица Ольга Кормухина подала судебный иск против Полины Гагариной, сообщает портал «Открытый Нижний».
Чистовик 10:15
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Игры

Сооснователь Devolver Digital считает, что сравнения EGS со Steam пора прекратить

Epic Games Store запустился в декабре прошлого года, однако в сети до сих пор не утихают споры, в которых новый магазин ругают (или хвалят) за политику эксклюзивов, а также сравнивают со Steam.
Игромания.ру 06:29
Общество

В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

Российская газета 08:46
Армия и оружие

Асад пообещал противостоять турецкой агрессии всеми законными методами

Правительство Сирии намерено противостоять агрессии со стороны Турции, которая проводит военную операцию на приграничной сирийской территории, всеми законными средствами.
News.ru 09:49
Политика

Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией

Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.
Lenta.ru 09:45
Наука

Стало известно, что за «люди» жили в Греции 200 тысяч лет назад

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.
Российская газета 08:47
Происшествия

Актриса Хелен Хант попала в больницу после ДТП в США

Дни24 05:07
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Происшествия

Петербургская школьница в чёрной маске погибла под колесами электрички

Девятиклассница насмерть сбита электричкой в Гатчинском районе Ленобласти. На школьнице была черная маска.
Фонтанка.Ру 09:17
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Армия и оружие

В Польше заявили о возросшей мощи российской армии

RT на русском 00:00
Происшествия

СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня

Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Культура

В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Политика

Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.
RT на русском 09:52
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 15 октября в 09:53
Общество

Госслужащим Подмосковья разрешат работать удаленно

В Мособлдуме в трех чтениях приняли изменения в закон «О государственной гражданской службе в Московской области», согласно которым у части госслужащих появится возможность работать удаленно.
REGNUM 09:32
Шоу-бизнес

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали новорожденную дочку

На своей странице в Twitter актер опубликовал фото с супругой и малышкой.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия

В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой

В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 05:40
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