Футбол
Евро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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с чего всё началось
Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.Основа информационный сайт15 октября в 13:58
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Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
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Финансы
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Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.