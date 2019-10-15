Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Владимир Габулов может покинуть «Аланию»

Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов. Вследствие этого и возможен уход президента команды из столицы Северной Осетии.
Основа информационный сайт15 октября в 13:58

Подробнее о событии

Россия – Англия – 2:1, 17 октября 2007, где сейчас участники матча

Чемпионат01:30

Габулов может покинуть пост президента «Алании»

Sport24.ru15 октября в 10:45

СМИ анонсировали уход Габулова с поста президента «Алании»

РБК15 октября в 13:19

Габулов может уйти с поста президента «Алании»

Нева Спорт15 октября в 12:55

Габулов может покинуть «Аланию»

Евро-футбол.ру15 октября в 11:16

СМИ: Габулов близок к уходу из «Алании»

Sportbox.RU15 октября в 11:12

Владимир Габулов может покинуть «Аланию»

Основа информационный сайт15 октября в 13:58
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Происшествия

На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»

Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете

В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.
Газета Кемерова вчера в 23:44
Происшествия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия

СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
RT на русском 04:32
Общество

Telegram согласился приостановить операции по криптовалюте

Компания Telegram сообщила нью-йоркскому суду, что готова приостановить запуск блокчейн-платформы и операции по криптовалюте.
Газета.Ru 01:39
Авто

Skoda опубликовала первые изображения новой Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, дебют которой намечен на 11 ноября, до сих пор была раскрыта только на шпионских снимках, да и то – только в камуфляже.
Автоновости дня 04:20
Кино

Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма

РИА Новости вчера в 05:24
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru 15 октября в 10:34
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Политика

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану

Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Технологии

Ватикан выпустил электронные четки

В крест, прикрепленный к четкам, вмонтирован накопитель данных.
Эхо Москвы вчера в 14:03
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Происшествия

Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать

РИА Новости 00:10
Армия и оружие

Российский боевой робот «Маркер» впервые показан публике

Взгляд.ру 05:37
Экономика

Netflix нарастил аудиторию, выручку и прибыль. Акции взлетели на 10%

Акции потокового сервиса Netflix подорожали на 10,9%. Причиной роста стала публикация квартального финансового отчета.
РБК 05:22
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Политика

Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Авто

Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Новая Audi RS5 Sportback предлагается в России с 2,9-литровой «турбошестеркой» TFSI с двумя турбокомпрессорами, выдающей 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 09:12
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК вчера в 15:28
Экономика

Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей

Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.
Lenta.ru 04:26
Транспорт

В ГИБДД поддержали идею повышения лимита скорости на платных трассах

REGNUM 03:25
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