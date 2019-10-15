Футбол
Евро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
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Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства.
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Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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В ходе благоустройства территории у московского Театра эстрады были обнаружены старинные могильные плиты.
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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1%
В докладе отмечается, что повышение НДС в начале этого года способствовало ускорению инфляции в РФ.
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Спорт-Экспресс 08:27
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
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Авто
Водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров
С 1 января 2020 года в силу вступает запрет на эксплуатацию новых автомобилей без номерных знаков.
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В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому
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Адвокаты сестер Хачатурян ответили на вопросы журналистов
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