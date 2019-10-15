Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руГабулов может покинуть «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа». По информации источника, по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
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