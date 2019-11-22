Футбол

Sport24.ruSport24.ruГацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»

Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов.
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Гацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»

Sport24.ru05:10

Гацкан: с Бердыевым «Спартак» стабильно боролся бы за Лигу чемпионов

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Гацкан - о Бердыеве: «„Спартак“ с ним боролся бы за призовые места»

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Александр Гацкан: С Бердыевым «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов

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