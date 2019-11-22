Футбол
Sport24.ruГацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»
Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов.
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Осмотревшие пациента медики поставили диагноз - дирофиляриоз. Выяснилось, что в глазу у мужчины поселился трехсантиметровый червь.
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В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
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Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.
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Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
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Константин Богомолов рассказал, как его изменила Ксения Собчак
Режиссер Константин Богомолов, недавно узаконивший свои отношения с Ксенией Собчак, порассуждал в своем Инстаграме о том, что происходит, когда человек меняется.
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Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть
Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
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ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
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Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Происшествия
Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Эксперт сообщил, что в настоящее время ВВС Соединенных Штатов параллельно реализую две программы разработки гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Происшествия
СМИ: часть денег, найденных у полковника ФСБ Черкалина, принадлежала замглавы Агентства по страхованию вкладов
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взятках, в своих показаниях утверждает, что часть из найденных у него 12 миллиардов рублей принадлежит бывшему замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерию Мирошникову.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В работе Telegram произошёл сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая подозревается во взяточничестве
Николай Цхадая подозревается в получении крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате в особо крупном размере.
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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
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В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами
В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
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Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях
Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.
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Путин призвал сделать экономический рост России более устойчивым
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о том, что необходимо сделать более устойчивым экономический рост РФ.
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Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.