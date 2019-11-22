Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов.

Гацкан: «С Бердыевым „Спартак“ стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»

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