Музыка
РИА НовостиПолину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника.
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне.
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении 31 декабря сделать выходным днем в регионе.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
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Раймонд Паулс назвал «навязчивой» российскую публику
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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На Украине готовят закон, запрещающий возврат ПриватБанка экс-владельцам
Украинские власти готовят законопроект, который запретит возврат ПриватБанка бывшим акционерам, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
Фанатский коллектив South Supporters планирует покинуть стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА и тем самым поддержать акцию фанатов других команд РПЛ.
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Болельщики «Спартака» обратились в СК по поводу заявления Запашного
Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.