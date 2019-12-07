Музыка

РИА НовостиРИА НовостиПолину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки. Курчанин исполнял песню группы "Руки вверх!" "Лишь о тебе мечтая" в образе гопника.
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