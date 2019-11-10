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Gazeta.SPbГагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Дмитрий признался, что решился на это во многом ради сына. Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил. Она выразила надежду, что Дмитрий и его близкие будут жить долго и у них будут поводы для радости.
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Авто
Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Автоновости дня 07 ноября в 06:36
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Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник
Суд изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, в понедельник, 11 ноября.
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Дагестанец Магомед Анкалаев выиграл бой в UFC нокаутом
Магомед Анкалаев не оставил шансов своему визави из ЮАР Дальче Лунгиамбуле на российском ивенте UFC. из Африки ничего не смог противопоставить дагестанскому файтеру, хотя и продержался почти весь бой, пропустив массу ударов.
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Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
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Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств
Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств.
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Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
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Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
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Якубович прокомментировал информацию о своей операции
Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
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Глава МИД Германии заявил, что без США Европа не сможет защитить себя
Хайко Маас заявил, что сомневается в способности Европы защитить себя без помощи США.
Ореанда-Новости 04:55
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Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
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Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия вчера в 04:16
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
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В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 08 ноября в 00:19
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
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В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
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Общество
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ТАСС 08 ноября в 13:09
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
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«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
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Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Экономика
Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Мировой долг достиг рекордного показателя - 188 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
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Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
Слово и Дело 08 ноября в 18:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08