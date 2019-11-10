Культура
Вести ПК в ВоронежеГагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»
После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
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Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Наука
Связь между верой в дьявола и развитием эпидемий была доказана учеными
Связь между верой в дьявола и эпидемиями обнаружили исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Политика
The Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозах Великобритании
Девять российских бизнесменов попали в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на пока еще неопубликованный документ.
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
Интернет
Утилита очистки диска Windows 10 больше не будет удалять важные файлы
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном
Музыка
Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге
В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Футбол
Александр Головин принес «Монако» победу над «Дижоном»
"Монако" выиграл в 13 туре чемпионата Франции у "Дижона" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Происшествия
Институт в Лионе уволил подозреваемого в убийстве аспирантки Соколова
В субботу, 9 ноября, доцента исторической кафедры СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Общество
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом
Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».
Космос
Специальный модуль для спорта и медицинских экспериментов могут создать на МКС
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили составы на матч 16-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Уфы" на матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда Владимира Федотова примет коллектив Вадима Евсеева.
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