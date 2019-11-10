После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.

Гагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»

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