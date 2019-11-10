Культура

Вести ПК в ВоронежеВести ПК в ВоронежеГагарина расплакалась и убежала из студии «Голоса»

После выступления на слепых прослушиваниях певца Дмитрия Клинаева, который пел песню Оскара Фельцмана на стихи Расула Гамзатова «Колыбельная», член жюри Полина Гагарина, которая не повернулась к выступающему (выступление Клинаева понравилось только Сергею Шнурову) высказалась о том, что знает, кто перед ней.
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Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

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Отец Егора Клинаева пошёл в «Голос» в память о сыне

ИА InterMedia08 ноября в 15:30

Полина Гагарина расплакалась на «Голосе» и убежала из студии. Видео

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Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне

РИА Новостивчера в 03:47

Полина Гагарина разрыдалась в шоу «Голос» после выступления отца погибшего в ДТП 18-летнего Егора Клинаева

Вокруг ТВ08 ноября в 15:58

Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»

Lenta.ruвчера в 19:49

Отец погибшего Егора Клинаева стал участником «Голоса»

StarHit.ru08 ноября в 15:29
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
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Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
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Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ раскаялся в содеянном

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Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Уфы" на матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда Владимира Федотова примет коллектив Вадима Евсеева.
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