Политика
ИзвестияГайана выслала трех россиян за «вмешательство» в выборы
Гайана выслала трех людей за предположительное вмешательство в выборы, прошедшие в стране 2 марта. Как сообщил министр общественной безопасности южноамериканский страны Хемраж Рамжаттан, депортированные были «российского происхождения», пишет газета Guyana Chronicle.
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Политика
Путин рассказал Асаду о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим сирийским коллегой Башаром Асадом договоренности, которые были достигнуты во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Общество
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Единоборства
Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 3042
В Китае число смертельных случаев в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, увеличилось до 3042.
Шоу-бизнес
Проклова в купальнике вызвала бурю эмоций в Instagram
На фото в социальной сети 66-летняя Проклова выглядит довольно подтянуто в закрытом купальнике с рукавами.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Хоккей
«Салават Юлаев» в Уфе разгромил «Авангард»
Стоит отметить, что хозяева сумели отыграть преимущество соперников в две шайбы Голами в матче отметились: Теэму Хартикайнен – 2 гола (" Салават Юлаев"), Сергей Шумаков (" Авангард"), Алексей Емелин (" Авангард"), Владимир Жарков (" Салават Юлаев"), Сакари Маннинен (Салават Юлаев), Александр Бурмистров (" Салават Юлаев"), Петр Хохряков (" Салават Юлаев").
Общество
Китайского туриста удивила неулыбчивость россиян
Путешественник из Китая Лю Сяошунь рассказал в блоге на портале Sohu о своих впечатлениях от первой поездки в Россию, выразив при этом удивление серьезностью и сдержанностью россиян.
Экономика
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших на Донбассе
В штабе ООС на Донбассе заявили, что 3 марта был убит 1 украинский военный, еще 5 были ранены.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Футбол
Итальянские футболисты попросили УЕФА перенести Евро-2020
Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмаз просил УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы — 2020 из-за коронавируса.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Общество