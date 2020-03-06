Гайана выслала трех людей за предположительное вмешательство в выборы, прошедшие в стране 2 марта. Как сообщил министр общественной безопасности южноамериканский страны Хемраж Рамжаттан, депортированные были «российского происхождения», пишет газета Guyana Chronicle.

Гайана выслала трех россиян за «вмешательство» в выборы

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Футбол Итальянские футболисты попросили УЕФА перенести Евро-2020 Президент Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томмаз просил УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы — 2020 из-за коронавируса.